Google presentó un manual del asistente que revela las cinco funciones claves para ayudar al usuario de dispositivos móviles de Android y iOs a tener una experiencai más inteligente y divertida a diario.

1. Ahorrá tiempo

A través de la inteligencia artificial y con respuestas en tiempo real, el Asistente de Google te permite completar tareas cotidianas simples a través de la voz pero de forma más sencilla y rápida, orientada especialmente al ritmo de vida actual de los usuarios.



Si estás en la calle y no podes tipear o en tu casa pero haciendo varias cosas a la vez, usar la voz te permite ahorrar tiempo cuando tengas, por ejemplo, que consultar el estado del clima, informarte, recordar una dirección o llamar a alguien.

2. La magia del asistente

En caso de que el dispositivo ya tenga el Asistente de Google integrado ( Android 6.0 Marshmallow o superior), no es necesario descargar la aplicación ya que viene pre instalada por default. En el caso de los dispositivos iOS, pueden acceder al Asistente de Google a través de la descarga en el App Store. ¿Cómo activarlo? Lo mágico del Asistente es que no tenes hacer nada más que hablar. Tan solo diciendo "Ok Google", el sistema estará listo para ayudarte estés donde estés.

3. Podés usarlo con los chicos

Desde el 2018, existen dentro del Asistente nuevas funciones planificadas y desarrolladas específicamente para que los chicos se puedan divertir usándolo, de forma segura. Se incorporó Preguntados, El Reino Infantil y Discovery Kids con actividades y juegos. Sólo diciendo "Ok Google, quiero hablar con ...", se abre un mundo repleto de magia.

4. Información a toda hora

Continuando con la misión de hacer que la información sea más accesible, desde noviembre de 2018 podés informarte a toda hora tan solo diciendo "Ok Google, dime las últimas noticias del dia". Automáticamente, el Asistente te brindará los resúmenes de medios de comunicación locales.

5. Vos elegís qué información guardar

Como en cada producto de Google, las personas tienen el control y pueden elegir en el Asistente de Google qué información compartir con él y con terceros. Una vez configurada, Google utiliza la información que los usuarios deciden mostrar para brindar experiencias más personalizadas y útiles. Por ejemplo, la lista de contactos para poder realizar llamadas, tu ubicación para brindarte respuestas eficientes y tu calendario para poder hacerte recordatorios.

La primera versión del asistente de Google fue lanzada el 18 de mayo de 2016. Hoy en día, está disponible en más de 15 idiomas y 76 países. Además, es compatible con más de 500 millones de dispositivos. En Argentina, el 50 por ciento de los usuarios que tienen un smartphone, utilizan un asistente de voz para realizar distintas tareas en la vida diaria.