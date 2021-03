La compañía tecnológica multinacional Microsoft estaría dispuesta a ofrecer 10 mil millones de dólares para adquirir Discord, el servicio de mensajería especializado en videojuegos.



Esta información fue revelada por la compañía estadounidense de asesoría financiera Bloomberg LP. De acuerdo con el portal norteamericano, la empresa fundada por Bill Gates está interesada en el servicio de mensajería instantánea freewared que ofrece Discord.



Presuntamente, las cifras de crecimiento, presentadas por la compañía TechCrunch, podrían alentar la adquisición: se pasó de 70 millones de usuarios activos en diciembre del 2019 a 140 millones a finales del año pasado.

.

A pesar de que se adelantan conversaciones para la compra de la empresa aún no es nada seguro y es muy probable que Discord salga a la Bolsa de Valores.



Esto beneficiaría a los accionistas actuales de esta plataforma de "gamers", pues, según el portal de análisis CB Insights, el valor de la empresa en diciembre de 2020 era de 7 mil millones de dólares y su precio va en alza.

Discord tiene más de 100 millones de usuarios activos y una de las de más rápido crecimiento durante la pandemia del coronavirus.

.

A su vez, VentureBeat informó que la empresa exploró una venta después de que varios compradores potenciales expresaron interés, entre ellos se habló de Epic Games y Amazon. Aseguraron además que ya había firmado una discusión de adquisición exclusiva con una de las partes, lo que sugiere que un acuerdo podría estar cerca.

Si se concreta la compra, para Microsoft, Discord sería un complemento para el universo de juegos de Xbox que la compañía está construyendo, un segmento de negocio que en el último trimestre de 2020 alcanzó un valor de 5 mil millones en ingresos por primera vez.

No es la primera vez que la compañia fundada por Bill Gates intenta expandir su compañía dentro de comunidades de usuarios. El año pasado intentó comprar tiktok y Pinterest, pero no lo pudo concretar.



La empresa creadora de Windows ya adquirió en el pasado otras sociedades virtuales de interacción como LinkedIn y Github.

.

¿Qué es Discord?

Discord se convirtió en la red social de preferencia para muchos usuarios que mantienen conversaciones mientras juegan o trasladan sus interacciones en Reddit o Twitter a esta plataforma, donde el intercambio en los chats es más inmediato y multitudinario.

Según fuentes consultadas por The New York Times, Discord superó el pasado año los 100 millones de dólares en ingresos y captó desde sus inicios unos 600 millones de dólares de inversión, alcanzando una valoración que ronda los 7 mil millones de dólares. Sin embargo, la compañía aún no es sostenible

Y aunque su software es gratuito, la compañía gana dinero a través de suscripciones mensuales a las que llama Nitro que tiene un costo de 9.99 dólares al mes que ofrecen funciones más avanzadas como pantalla compartida de mayor resolución, paquetes de stickers y límites de carga más grandes.

Fue fundada en 2015 como una plataforma para chatear y se volvió muy popular entre jugadores de videojuegos, aunque no es exclusiva para ellos. También atravesó momentos complicados. Hace tiempo estuvo en el centro de las críticas por servir como foto para grupos de extrema derecha, algo que llevó a la compañía a reforzar su sistema de moderación y fomentar la creación de comunidades más pequeñas.