Con más de 208 millones de usuarios, Netflix está cómodamente ubicada entre las mejores plataformas de streaming en el mercado gracias a sus producciones originales y amplio catálogo. Uno de sus beneficios es que no duda en sumar viejas producciones a su lista, sin limitarse a los últimos estrenos. Este fue el caso de Mortal Engines (o Máquinas Mortales), la película estrenada en 2018 que entró en 2021 a Netflix y provocó una inesperada reacción.

La película tenía todas las de ganar al tiempo de su estreno en los cines estadounidenses: basada en un libro de ficción para jóvenes adultos, Máquinas Mortales muestra un mundo posapocalíptico donde "ciudades móviles gigantes ahora vagan por la Tierra, persiguiendo y devorando pueblos más pequeños para obtener recursos", cuenta su sinopsis. Podría haber sido el próximo Los Juegos del Hambre, pero el producto final fue brutalmente rechazado por la audiencia.

La película fue protagonizada por Hera Hilmar en el rol de Hester Shaw, una asesina y fugitiva.

Criticada por una historia desorganizada y personajes planos, la película recibió 26% de aprobación en Rotten Tomatoes y un bajo 6,1/10 en IMDb. Además de la lapidaria crítica terminó siendo un fracaso comercial, con una pérdida de $17 millones de dólares tras recuperar solo $83 de los $100 millones de dólares que Universal Pictures había invertido en la fallida franquicia.

Durante su tiempo en taquilla, los productores intentaron soplar vida a Máquinas Mortales ofreciéndola en Real 3D, IMAX e IMAX 3D para sacar provecho de sus impactantes visuales, pero la estrategia no ayudó a su desempeño. Sin embargo, cuatro años después de su estreno le llegó el éxito por donde menos se lo esperaban:

Estrenada en Netflix el pasado 10 de junio, la película dirigida por Christian Rivers se catapultó a la cima de la plataforma de streaming, llegando a las 10 producciones más vistas en Argentina y todo el mundo.

Máquinas Mortales toma lugar en un mundo devastado por un cataclismo natural.

Tras el éxito en Netflix, ¿llega la secuela?

La primera entrega de Máquinas Mortales fue una adaptación del best-seller escrito por Philip Reeve. A este primer libro lo siguieron otros tres: Predator’s Gold, Infernal Devices y A Darkling Plain. El potencial de una nueva franquicia fue truncado por su fracaso en cines, pero este nuevo furor en Netflix podría revivir el proyecto.

.

Aclamado productor Peter Jackson, más conocido por su trabajo en la trilogía de El Señor de los Anillos, trabajó en Máquinas Mortales y habló en 2019 sobre una posible secuela: "Eso espero. No tenemos ni idea. Porque está totalmente en manos de si la película hace el negocio que se espera. Pero esas son cuatro películas que me encantaría ver con seguridad. Tenemos la primera, definitivamente me encantaría ver las otras tres".

Claramente el negocio no fue el que los inversores esperaban, y los rumores de una segunda parte fueron decayendo con el tiempo. Sin embargo, con una nueva oleada de fanáticos que conocieron la historia a través de Netflix y ya piden una secuela, continuar con la fraquicia se ve cada vez más posible.