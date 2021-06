Un mensaje falso sobre regalos de mercadería de Mercado Libre se viralizaron por Whatsapp. Promociona "unos 2000 productos gratis" por el 20 aniversario de la empresa de Marcos Galperin, incluye un link que al abrirse se reenvía automáticamente al resto de los contactos. Sin embargo, obtiene los datos de quienes acceden y eso puede generar el robo de información de los usuarios.

En marzo ocurrió algo similar ya que circuló un mensaje falso que rezaba: "Celebración del 20 aniversario: ganá un regalo gratis". En aquella oportunidad en sus redes sociales ML informó que se trataba de un nuevo caso de phishing, metodología a través de la cual delincuentes informáticos logran que sus víctimas hagan clic en enlaces a páginas apócrifas para obtener su información personal. Se espera que la empresa brinde explicaciones de un momento a otro.

Ante las consultas de varios usuarios, la cuenta de Ayuda de Mercado Libre tuiteó: "El sorteo que está circulando por WhatsApp por el aniversario de nuestra compañía es falso. Se trata de un caso de 'phishing' y nuestro equipo ya avanzó con la denuncia. Recordá que nunca pedimos datos por fuera de nuestra aplicación o sitio oficial".

Y aclaró: "No realizamos ese tipo de rifas y/o cadenas por WhatsApp. Te pedimos hacer caso omiso a esa información y sobre todo, no ingresar o brindar información sensible de tu cuenta".

Para reconocer cuándo se trata de un caso engañoso, te recomendamos que corrobores siempre que la dirección desde donde te llega la comunicación sea oficial y que tengas en cuenta que las empresas nunca te piden que ingreses datos fuera de sus sitios o apps. — Mercado Libre Argentina (@ML_Argentina) June 15, 2021

Phishing: ¿qué es y como evitarlo?

Phishing es el delito de engañar a las personas para que compartan información confidencial como contraseñas y números de tarjetas de crédito. Como ocurre en la pesca, existe más de una forma de atrapar a una víctima, pero hay una táctica de phishing que es la más común. Las víctimas reciben un mensaje de correo electrónico o un mensaje de texto que imita (o “suplanta su identidad”) a una persona u organización de confianza, como un compañero de trabajo, un banco o una oficina gubernamental. Cuando la víctima abre el correo electrónico o el mensaje de texto, encuentra un mensaje pensado para asustarle, con la intención de debilitar su buen juicio al infundirle miedo. El mensaje exige que la víctima vaya a un sitio web y actúe de inmediato o tendrá que afrontar alguna consecuencia.

Si un usuario pica el anzuelo y hace clic en el enlace, se le envía a un sitio web que es una imitación del legítimo. A partir de aquí, se le pide que se registre con sus credenciales de nombre de usuario y contraseña. Si es lo suficientemente ingenuo y lo hace, la información de inicio de sesión llega al atacante, que la utiliza para robar identidades, saquear cuentas bancarias, y vender información personal en el mercado negro.

