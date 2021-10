El primer día de noviembre trae un gran cambio para los usuarios de WhatsApp. Como ya lo anticipó la empresa, la famosa plataforma de mensajería está pronta a lanzar su nueva gran actualización, con prometidas nuevas funciones y nuevas condiciones de privacidad y seguridad. Lamentablemente, no todos los usuarios de Samsung, Motorola, LG, entre otros, podrán disfrutar de lo nuevo WhatsApp.

Desde su centro de ayuda, la plataforma comenzó a advertir a sus miembros del inminente cambio en su servicio, que volverá obsoletas versiones de Android e iOS con una significante antigüedad. A partir del 1 de noviembre de este año, celulares en los sistema Android 4.0.4 y versiones anteriores, como teléfonos con sistemas previos al iOS 10 dejarán de soportar WhatsApp.

.

¿Por qué WhatsApp dejará obsoletos estos celulares?

Esta no es la primera vez que WhatsApp corta de su servicio a un significante número de teléfonos, y no será la última. La propiedad de Facebook lleva realizando regulares actualizaciones de software hace años, como lo hacen la mayoría de las aplicaciones, y cada vez sus nuevas funciones requirieron dejar atrás a más y más celulares con sistemas operativos antiguos.

Para poner en contexto, el sistema Android en su versión 4.0.4 fue estrenado hace casi una década. El sistema iOS 10 fue estrenado en 2013 y aplicado en los iPhone 5 y iPhone 5C. Con WhatsApp buscando mantenerse frente a Telegram, Signal y las otras alternativas de mensajería incorporando nuevas funciones a su plataforma, el cambio de software es una rutina necesaria para su progreso.

El listado de los modelos de celulares Samsung, Motorola, LG y otros que se quedarán sin WhatsApp

iPhone: iPhone 6, iPhone 6S plus y iPhone SE.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II, Dual Optimus L5, Best L5 II, Optimus L5, Dual Best L3 II, Optimus L7, Optimus L7, Dual Best L7 II, Optimus F6, Enact Optimus F3, Best L4 II, Best L2 II, Optimus Nitro HD, Optimus 4X HD y Optimus F3Q.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2.

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3, mini Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

ZTE V956: Grand X Quad V987 y Grand Memo.

Otros dispositivos: Alcatel. Archos 53 Platinum. HTC Desire 500. Caterpillar Cat B15. Wiko Cink Five y Wiko Darknight. Lenovo A820 UMi X2. Run F1. THL W8.

Los sistemas operativos todavía compatibles con WhatsApp

La nueva actualización de WhatsApp será compatible con los siguientes sistemas operativos:

Teléfonos con Android OS 4.1 y versiones posteriores que puedan recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación.

que puedan recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación. Celulares con iOS 10 y versiones posteriores .

. Algunos modelos de dispositivos con sistema operativo KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.

¿Cómo seguir usando WhatsApp?

El truco para seguir usando WhatsApp en un celular antiguo después del 1 de noviembre.

La recomendación oficial de WhatsApp si se tiene alguno de los teléfonos arriba nombrados es simplemente reemplazar el viejo equipo con uno que utilice un sistema operativo más actual. Si así se hace, el usuario podrá conservar sus chats y los archivos allí intercambiados realizando una copia de seguridad desde la misma aplicación, o exportando el historial de conversaciones para enviarlo por email como archivo adjunto.

Si no se desea cambiar de teléfono para seguir usando WhatsApp, existe un truco para esquivar la actualización: recurriendo al APK de WhatsApp. Descargando la versión actual de WhatsApp desde un sitio seguro (esta versión no se encuentra en Google Play o Apple Store) se pueden conservar las conversaciones y evitar el apagón.