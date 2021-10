Luego de una caída a nivel mundial de sus servicios, WhatsApp retoma la polémica que le costó miles de usuarios al anunciar una nueva fecha límite para aceptar su nueva política de privacidad. La plataforma de mensajería preferida por los argentinos, con más de 2.000 millones de usuarios comunicándose a través de ella, cambiará el próximo 6 de noviembre.

A pesar de las críticas que le llovieron a principios de 2021, cuando la plataforma intentó por primera vez introducir los cambios de manera obligatoria, el aviso sobre la nueva política de privacidad de WhatsApp vuelve a aparecer en los teléfonos de sus usuarios. Mientras la empresa continúa presentando la elección como opcional, el aviso del nuevo plazo también trajo consecuencias.

Los nuevos términos y condiciones comenzaron a sorprender a los miembros de WhatsApp desde la semana pasada, con una ventana de aviso apareciendo al ingresar a la aplicación. La empresa se vuelve a centrar en lo avisado a principios del año: la relación entre los usuarios y las empresas que utilizan la propiedad de Facebook para manejar su negocio a través de WhatsApp Buissnes.

Pero a diferencia del aviso a principio de año, que terminó ofreciendo el cambio de manera optativa cuando una oleada de usuarios desertó la aplicación por Telegram y Signal, el nuevo plazo del 6 de noviembre traerá grandes cambios a la plataforma de mensajería. ¿Qué pasa si no aceptamos la nueva política de privacidad?

Los cambios en la política de WhatsApp

La propiedad de Facebook vuelve a insistir con su nueva política de privacidad.

El primer gran cambio que trae el nuevo aviso de WhatsApp es un límite de edad: los menores de 16 años ya no podrán utilizar WhatsApp sin la aprobación de sus padres. De no cumplir con el nuevo límite de edad, la empresa cerrará la cuenta en cuestión y borrará todas las conversaciones en ella. El objetivo de Facebook es proteger a los pequeños quienes, en gran medida, no tienen control de sus padres.

El otro foco de las nuevas políticas son las empresas. Como aclara WhatsApp en su advertencia, la app es "una de las empresas de Facebook, que trabaja y comparte información con las demás empresas de Facebook a cambio de servicios".

El objetivo de los cambios en privacidad pretende dar permiso a los comercios que alojen sus tiendas en la plataforma de la aplicación (servidores de Facebook), para que se comuniquen con los usuarios y dar información sobre sus productos. A su vez, dichos usuarios podrán abrir conversaciones en WhatsApp a partir de anuncios en Facebook.

¿Qué pasa si no acepto las nuevas condiciones?

WhatsApp advierte sobre los cambios en su política de privacidad.

La plataforma, conciente del aluvión de críticas que le llovió luego de su primer intento, continúa presentando la actualización como opcional. Por ende, y en teoría, la aplicación seguirá funcionando normalmente a partir del 6 de noviembre incluso aunque no se acepten los cambios en la privacidad.

Sin embargo, los avisos sobre el cambio de privacidad se volverán algo permanente en los teléfonos de aquellos que no la acepten, y pueden interrumpirlos al abrir la aplicación como también mientras estén usándola. Por otro lado, el cambio en las relaciones de empresarios que trabajan a través de WhatsApp puede cambiar si no aceptan las nuevas condiciones.

Aquellos que utilicen los servicios incluidos en WhatsApp Buissnes pueden no verse afectados si no acceden a las nuevas condiciones, pero sí es posible que les reste opciones en un futuro, cuando se dé el despliegue de WhatsApp Bussines, por ejemplo para comunicarse con negocios a través del servicio de mensajería.