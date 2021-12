Google presentó hace pocas semanas sus dos nuevos dispositivos móviles: el Google Pixel 6 y Google Pixel 6 Pro, dos smartphones que poseen el nuevo chip Tensor desarrollado en Mountain View. El lanzamiento provocó una enorme expectativa e incluso se llegó a decir que era una propuesta superadora al flamante IPhone 13 de Apple. Pero, ¿es así?

Una de las características más llamativas de estos celulares es su gran tamaño, pero además, cuentan con una pantalla OLED QHD+ curvada. Asimismo, incluye tasa de refresco de 120 Hz, lo que lo hace uno de los grandes competidores del iPhone 13 Pro, otro de los favoritos del público.

Los usuarios festejaron la increíble pantalla que posee, ideal para jugar videojuegos o ver series. Además, como si esto fuera poco, la empresa también mejoró la experiencia del Android 12.

Sobre el sistema de cámara, uno de los elementos más importantes de los celulares en los últimos tiempo, está encabezado por un nuevo sensor principal de 50 MP. Asimismo, también cuenta con gran rango dinámico.

Pero, como siempre, no todo lo que brilla es oro. Los internautas no tardaron en sacarle la ficha al celular de Google y manifestaron varias críticas por los defectos que percibieron desde su lanzamiento.

Además, Uno de los primeros cuestionamientos fue la calidad del chip Tensor, que es bastante dócil y no soporta tan bien las aplicaciones y los videojuegos pesados. No obstante, este no es el único ni el peor problema de Google Pixel 6 Pro.

Según publicó la web Computer Hoy, Mountain View había promocionado que sus dispositivos tenían una potencia de carga de 30 W, pero la realidad es que no llegaban a esta cifra y, más bien, se quedaban cerca de los 22 W.

Situación que provocó rápidamente el descontento de los usuarios de Google, que además criticaron en foros que si no se utilizan los accesorios originales el dispositivo no carga.

Según detalló el citado medio, los internautas cuestionan en la página oficial de la empresa que la posibilidad de que el dispositivo no cargue puede deberse a que los cables y cargadores utilizados no tengan la calidad suficiente.