Desde su lanzamiento, Google se estableció como el principal buscador en la internet gracias a su capacidad de encontrar extactamente lo que los usuarios necesitan. Más que redirigir a diferntes sitios web, a lo largo de los años la empresa incorporó sencillas pero útiles herramientas de rápido acceso, como su calculadora o traductor de idiomas. Recientemente, otra función secreta llegó al navegador de Google, para ayudar a los internautas con inclinaciones musicales.

Se trata del Afinador de Google, una simple herramienta electrónica que permite a los músicos revisar y optimizar el tono de sus instrumentos sin la necesidad de un oído perfecto. La herramienta gratuita se lanzó de manera silenciosa, sin grandes anuncios, y ya está disponible en su versión de escritorio como desde los celulares.

No se necesita instalar una extensión para acceder a ella, ya que funciona desde el mismo buscador. Por ende, lo único que necesitamos para utilizar la herramienta es tener conexión a Internet y un sistema de micrófono básico, como el que tiene todos los celulares, para que Google escuche el instrumento.

Cómo usar Google Tuner

Para comezar a afinar tu guitarra desde el navegador, simplemente hay que buscar en la barra de búsqueda de Google "Afinador de Google" o " Google Tuner". Una vez ingresado, el gadget aparecerá sobre los primeros resultados de búsqueda:

La nueva herramienta de Google aparece con solo buscar " Google Tuner" en el navegador.

Antes de usarlo, Google solicitará permiso para acceder al micrófono de tu dispositivo, ya sea computadora o celular. Si el mensaje de permiso no aparece automáticamente, para activar el permiso debemos dirigirnos al menú de Configuraciones en la esquina superior derecha de la pantalla.

Una vez dentro, en la ventana de Privacidad y Seguridad encontraremos el menú "Configuración de sitios", donde se encuentran todos los permisos concedidos. Solo resta encontrar a www.google.com.ar entre la actividad reciente y permitirle acceso al micrófono.

Con acceso al micrófono, Google ayudará a afinar tu guitarra.

Cuando Google tenga acceso al sonido, podremos comenzar a afinar. Tuner funciona como cualquier afinador musical: tocando las cuerdas de la guitarra la herramienta mostrará los tonos a los que se esté llegando. El mismo gadget también indicará si hace falta subir o bajar el turno en cada nota. Cuando el instrumento esté completamente afinado, la plataforma también lo indicará.

Cabe aclarar que la nueva herramienta de Google no es perfecta. Al no depender de un micrófono externo el sistema es muy sensible al sonido ambiente, por lo que debemos procurar usarlo en un espacio silencioso, además que el resultado puede verse afectado por la calidad del micrófono. Tuner tampoco permite elegir el tono que buscamos, ni se puede cambiar hacia la nomenclatura tradicional.

.

Sin embargo, el objetivo de Google con esta herramienta no es superar a las aplicaciones que ya existen en el mercado. Simplemente ofrece una manera más rápida de acceder a un afinador de guitarras, puesto que ya está integrado en el buscador Google.

Si necesitamos una herramienta más profesional para realizar el trabajo, estas son algunas de las opciones más populares disponibles en Google Play: