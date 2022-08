En los últimos años, WhatsApp se convirtió en uno de los modos de comunicación más importantes para los argentinos. Desde la comunicación oficial hasta el chat con amigos y familiares, la propiedad de Meta hoy es la herramienta que utilizan millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, es importante no hacer un mal uso de la plataforma, ya que puede provocar que tu cuenta sea bloqueada o suspendida.

Tu cuenta de WhatsApp puede ser bloqueada o suspendida sin que te informen o notifiquen al respecto. "Podemos prohibir cuentas si creemos que la actividad de la cuenta infringe nuestros Términos de servicio. Según nuestros Términos de servicio, podemos conservar el derecho de prohibirlo sin notificación", asegura WhatsApp desde su página oficial.

Justamente, una de estas condiciones se basa en las palabras que están o no permitidas durante de los chats. Si no las conoces y las enviás por error, podrías perder tu cuenta personal por infringir las normas establecidas. Para evitar perder tu cuenta y toda la información´no guardada en tus chats, a continuación dejamos las palabras prohibidas que no podés usar en WhatsApp o tu cuenta podría ser bloqueada.

¿Cuáles son las palabras prohibidas en WhatsApp?

Estas son las palabras prohibidas de WhatsApp.

La razón por la que WhatsApp podría prohibir su cuenta por usar estas palabras en sus grupos de chat es porque se consideran una forma de informar que se está compartiendo contenido ilegal en esas conversaciones o en esos chats grupales. Las palabras que no debes usar son:

Pedofilia.

Pornografía.

Así como sus derivados y términos similares.

La mala noticia es que la sanción se aplicaría no solo a quienes utilicen esas palabras, sino a todos los miembros del grupo. De esta forma, su cuenta sería suspendida o bloqueada y tu información sería eliminada de la plataforma; se perderían conversaciones, archivos, fotos, videos y audios porque WhatsApp no te da la opción de respaldar tu información.

La suspensión es un derecho que la aplicación se reserva para cerrar las cuentas de sus usuarios en caso de incumplimiento de las reglas definidas en sus términos de servicio. Hay dos tipos de prohibiciones: temporales y permanentes. Con una suspensión temporal, la cuenta se suspenderá y volverá a estar disponible después de un período de tiempo indefinido. En caso de uso permanente, la cuenta será bloqueada y no podrá ser utilizada nuevamente.

¿Se puede recuperar una cuenta bloqueada en WhatsApp?

¿Qué hacer si suspenden mi cuenta de WhatsApp?

A pesar de los intentos de WhatsApp de mantener un espacio seguro y respetuoso para sus usuarios, lo cierto es que el bloqueo de las cuentas suele ser temporal. En ese caso, la persona hostigadora o quien envió mensajes amenazantes tendría suspendido su perfil, pero podría recuperarlo una vez atravesado el plazo correspondiente.

Esto sucederá al menos que la aplicación opte por instalar el bloqueo permanente y que nunca vuelva a usar el servicio desde ese móvil. Sin embargo, tampoco es garantía, dado que podría optar por buscar un nuevo número y celular, para volver a acceder.