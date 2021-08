Es muy común creer que es posible que alguien te esté "usurpando" tu cuenta de Netflix. Alguna ex pareja, un amigo o un familiar que te habías olvidado que le habías pasado tu usuario y contraseña de la plataforma podría estar utilizando tu cuenta sin que vos lo sepas. Sin embargo, existe un truco para que puedas sacarte todas las dudas y quedarte tranquilo.

De acuerdo a tu plan, y según cuánto pagues, tu cuenta de Netflix sólo puede ser utilizada por un número determinado de personas a la vez, algo similar a lo que ocurre con HBO o Prime Video.

En el apartado de "Mis dispositivos" de cada plataforma no solo podremos visualizar los dispositivos en los que has registrado tu cuenta, sino que además podrás anular dicho registro para que no puedan hacer uso de la misma o cambiar la contraseña en caso de que sigamos viendo dispositivos ajenos en nuestra cuenta de usuario.

.

Netflix: ¿Quién está viendo ahora?

1- En principio hay que dirigirse a la página de inicio de Netflix en tu navegador web e iniciá sesión.

2-Luego tenés que dirigirte a la esquina superior derecha, donde vas a encontrar el símbolo de tu cuenta. Tenés que pasar el mouse por encima y hacer click en "Cuenta".

3-Desplazate hacia abajo y hacé clic en el enlace "Actividad reciente de streaming del dispositivo".

4-A continuación, haz clic en el enlace "Ver acceso reciente a la cuenta".

Listo. Ya vas a tener acceso a la actividad que ocurrió con tu usuario.

.

¿Alguien usa tu cuenta de HBO sin que vos no lo sepas? Enterate

1- Acceder a la web oficial de HBO

2- Entrar con nuestro usuario y contraseña.

3- Acceder al apartado "Mi Cuenta" situado en la parte superior derecha de la pantalla al cual accedemos haciendo "click" en nuestro nombre de usuario.

4- Se abre un cajón de opciones en el que haremos "click" en "Mi cuenta".

5- En la ventana "Configuración de cuenta" que muestra una serie de pestañas clicamos en "Dispositivos".

6- Aquí veremos un listado con los distintos dispositivos que hay conectados a nuestra cuenta.

.

¿Quién está usando tu cuenta de Prime Video?

1- Accedé a Amazon e iniciá sesión con tus credenciales.

2- Posá el cursor del ratón sobre la opción: Cuenta y Lista

3- En el menú desplegable deberás hacer clic sobre la opción: Mi Prime Video

4- Una vez en Prime Video deberás hacer clic en el icono de usuario.

5- Esto hará que se abra un pequeño menú en el que tendrás que seleccionar: Cuenta y Configuración

6- En la nueva pantalla, selecciona la pestaña: Mis Dispositivos.

7- Acá se mostrarán todos los dispositivos que hacen uso de tu cuenta de Amazon Prime Video.