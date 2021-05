Hace unas semanas se conoció que la empresa de películas y series en streaming Netflix podría presentar una nueva experiencia llamada N-Plus, ahora planea lanzar también una plataforma de videojuegos en internet, según dio a conocer el medio The Information.

La expansión hacia el mundo de los videojuegos vendría de la mano del contacto con varios "ejecutivos veteranos de la industria" que tiene Netflix, la empresa podría lanzar próximamente este servicio para los gamaers.

Por otro lado, habría un "paquete" de juegos disponibles a través de una suscripción, algo similar a lo que hizo Apple con su servicio de Apple Arcade, el cual se lanzó en 2019 con una serie de títulos exclusivos disponibles por casi cinco dólares al mes.

Un portavoz de Netflix ya había adelantado hace algún tiempo que "entusiasmada de hacer más con el entretenimiento interactivo".

.

Cabe señalar que la relación entre la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph en 1997 guarda una estrecha relación con el mundo de los videojuegos, ya que produjo series basadas en títulos como Dota, Castlevania y The Witcher, además de los shows inspirados en Magic: The Gathering, Sonic the Hedgehog y League of Legends próximos a estrenarse.

Netflix también produjo juegos antes de la mano de desarrolladores externos, como por ejemplo el título para dispositivos móviles de Stranger Things y Stranger Things 3: The Game.