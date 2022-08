Instagram está siempre en constante actualización para brindarle a sus usuarios la mejor experiencia, así como para facilitar el intercambio mediante fotos y videos. Sin embargo, la aplicación tiene otras funciones poco conocidas que se pueden utilizar para aprovecharla al máximo.

La red social propiedad de Meta es una de las más exitosas a nivel global. Cuenta con 2 mil millones de visitas mensuales y es la cuarta plataforma más utilizada del mundo, superada solo por Facebook, Youtube y WhatsApp.

Si bien no es evidente, Instagram tiene importantes trucos ocultos que pueden ser usados mediante una serie de pasos. Uno de ellos es la posibilidad de saber quién visita tu perfil y mira tus historias destacadas y los posteos, así como tus seguidores y las personas seguidas.

Cuál es el truco para saber quién te stalkea en Instagram

Es importante destacar que este truco permitirá ver quién ingresó a tu perfil desde las historias publicadas en un período no mayor a las 24 horas, es decir, en las que todavía se pueden verificar las visualizaciones.

El primer paso es publicar una foto en la historia. Es fundamental y necesario que sea con otra persona para que funcione, ya que es la ocasión en la que se suelen usar las etiquetas de Instagram.

Las etiquetas despiertan la curiosidad de los seguidores que quieren saber quién es tu pareja o tu amigo, según el caso, y seguro no dudarán en pulsar en ella. Lo que los "espías" no saben es que será una falsa, ya que solo deberás escribir una arroba (@) seguido de un nombre que simule un usuario, pero que no exista. La única condición es que la etiqueta tenga una letra "O".

A continuación, para hacerlo aún más creíble, se debe escribir un guion bajo repetidas veces (uno al lado del otro) y posicionarlo debajo del nombre falso, para simular el subrayado que caracteriza a las etiquetas.

Una vez realizado, y lo más importante para que el truco funcione, es necesario visualizar los stickers de Instagram y elegir el de "Reacción" que se indica con un emoji de cara enamorada. En la esquina inferior derecha se ubicará un "+", que se debe pulsar para cambiar el emoji y elegir el de la "bola negra".

Por último, hay que achicar el sticker de manera que pueda posicionarse sobre la letra "O" de la etiqueta falsa, es decir, para que esté escondido y lograr que nadie se entere del truco. Como la etiqueta no existe, todas las personas que pulsen sobre el nombre y quieran visitar el perfil de la persona, en realidad estarán haciendo click en un sticker. Así, será evidente quién te stalkea.