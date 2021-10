Una de las empresas más importantes de telefonía celular relanzó su ya clásico “Plan Canje”, aunque en esta edición fue renovado, ya que además de aceptar dispositivos viejos como forma de pago para adquirir nuevos modelos, también sumaron a la promo televisores y tablets.

Con el objetivo de ampliar el acceso al ecosistema de productos y colaborar con la reducción del impacto de los desechos electrónicos, Samsung decidió reanudar en este 2021 su programa global

“Cuando lanzamos localmente “Galaxy Para Siempre” hace 3 años, apostamos a la adopción gradual por parte los consumidores de este tipo de programas. Hoy, tras triplicar la cantidad de smartphones canjeados en relación a 2020 en “Galaxy para Siempre”, buscamos redoblar la apuesta y dar más opciones a los consumidores con diferentes productos de nuestro ecosistema bajo el nombre “Plan Canje Samsung”, expresó Bruno Drobeta, Vicepresidente para Argentina Uruguay y Paraguay en Samsung Electronics.

Para acceder al plan será necesario ingresar al portal oficial del Plan Canje de la marca, elegir la tienda y el teléfono elegir para finalmente indicar el dispositivo que queremos entregar para conseguir el descuento. Se podrá elegir entre una gestión completamente virtual, para lo cual habrá que responder algunas preguntas sobre el estado del usado, o bien presencial acudiendo a la tienda más cercana.

Los descuentos son distintos de acuerdo al producto. Para teléfonos celulares la rebaja de precio alcanza el 50%, en los televisores de hasta 47% y hasta 53% en tablets. Además, se ofrecen 9 cuotas sin interés para completar el precio del dispositivo nuevo.

Desde la empresa aclararon que el dispositivo que forme parte del canje no deberá tener fallas técnicas ni debe tener roturas visibles en el exterior. En ese caso la empresa se reserva la posibilidad de modificar el valor del descuento o no elegir no realizar ninguna rebaja de precio.

Una vez corroborado el estado general, el siguiente paso será concretar la compra del nuevo aparato. Una vez que haya completado la adquisición, un representante de la compañía se pondrá en contacto con el comprador para verificar que todo lo declarado sea cierto.

Por ejemplo, con este plan canje, el Samsung S20 Fan Edition que cuesta $86.999 se puede conseguir con un descuento hasta de un 46%.

Además, según se explicó, también se podrá elegir para realizar el intercambio dispositivos viejos de marcas como Apple, Motorola, LG, Huawei, Sony, Xiaomi, Nokia y Alcatel (con hasta 4 años de antigüedad -incluso con la pantalla rota-).

Canje de tablets y televisores

En el caso de tablets, Samsung informó que no serán admitidos equipos que tengan más de 4 años de antigüedad. Para el recambio se podrá elegir entre las tablets modelo Galaxy S7+ S7 y S6 Lite.

Por su parte, el plan canje para televisores se podrá realizar solo por la vía virtual, para evitar la necesidad de llevar el equipo a alguno de los puntos de venta. Para este caso el financiamiento en cuotas se estirará hasta las 12 y se puede canjear por un QLED de 55″, 65″ y 85″ o un Crystal UHD 4K de 65″, 70″ y 75″.

La promoción comenzó el 25 de junio de 2021 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar stock.

¿Cómo ingresar al plan canje de celulares 2021?