5 tips para dejar el celular como nuevo y recuperar la velocidad perdida

Entre las principales causas del deterioro de un móvil se encuentra la falta de espacio para organizar la información. Generalmente en el lapso de 2 años, los celulares acumulan tanta basura digital que su desempeño es cada vez peor.

Reiniciar el celular

Al mantener presionado el botón lateral, aparece el menú de apagado y reinicio. Los teléfonos con Android están preparados para permanecer siempre encendidos. Sin embargo, en algún momento, la pantalla puede quedar tildada por una aplicación que no logra cerrarse o algún error puntual.

Una opción simple y muy eficiente consiste en apagar el teléfono y volverlo a encender unos minutos más tarde.Con el reinicio, la batería se calibra y el sistema operativo se depura, ya que realiza una limpieza interna de archivos y es probable que los pequeños errores se diluyan.

Si las complicaciones continúan, habrá que recurrir a cirugía mayor..

2. Eliminar aplicaciones preinstaladas

Inhabilitar las Bloatware: Estas son aplicaciones preinstaladas por el propio fabricante, requieren de memoria y espacio y no se pueden eliminar del sistema, aunque si anularse.

Al inhabilitarlas, dejan de aparecer en el cajón de aplicaciones y ya no se pueden activar. Por tanto, no usan memoria de la CPU y no se seguirán actualizando.

Para anularlas, habrá que ir a los ajustes del móvil y escoger Aplicaciones. Seleccionar de la lista la que se quiere quitar y probar con Desinstalar. Si no autoriza, elegir Forzar Cierre.

3. Borrar caché oculta

La caché oculta de Android, es un área temporal en donde se compilan imágenes, reportes de fallos, archivos, scripts de aplicaciones y retazos web que se visitan con frecuencia, para no tener que realizar la carga una y otra vez.

Y si bien este método acelera la ejecución, llega un punto en donde estos depósitos se saturan. Los datos antiguos no se eliminan en forma automática y se suman otros de forma continua. Y aunque son archivos pequeños, a la larga, se convierten en una gran molestia.

La manera más sencilla de borrar la caché oculta es ir a Ajustes y de allí, hasta Almacenamiento. Al pulsar sobre la tabla que muestra los niveles de ocupación, aparecen los porcentajes que ocupan fotos, audio, documentos, aplicaciones, videos y sistema. Y a partir de estos valores, proceder a su depuración.

Algunos terminales, como Samsung o Xiaomi, incorporan un método de limpieza propio, aunque bastante superficial. La idea es vaciar estos tachos semanalmente.

Si bien hay varias apps que se dedican a pulir a fondo cualquier remanente, no son para nada recomendables.

4.Modo recovery

El método para recuperar teléfonos que están en coma.

Si tu equipo se reinicia solo, o se queda “congelado” en la pantalla de inicio es una mala señal. La única forma de rescatarlo es a través de Android Recovery, una herramienta diseñada para formatear, reparar y actualizar el firmware del dispositivo.

Todos los móviles Android incluyen un modo recovery. Algunos fabricantes comparten el mismo método, que consiste en presionar al mismo tiempo el botón de encendido y subir volumen.

Es ideal para realizar un restablecimiento de fábrica o limpiar la caché. Las opciones más comunes que se muestran en pantalla son:

Reboot system now: intenta reiniciar el dispositivo. Wipe data/Factory reset: Borra todos los datos almacenados y restablece el teléfono a su estado original de fábrica. Apply update from ADB: este modo permite conectar el dispositivo a la PC y comunicarnos con el dispositivo mediante comandos ADB. Wipe cache partition: Borrar todos los datos temporales y archivos relacionados con las apps del terminal.

5. Ajustes ocultos

En el teléfono, hay una serie de ajustes ocultos, reservados para que los desarrolladores tengan un mayor control sobre ciertos elementos.

Y si bien son considerados como una medida avanzada, no hay que tener miedo. En Opciones del desarrollador, se incluyen tres ítems que deben permanecer sin tilde: procesos en segundo plano, ventana de escala de animación y representación GPU.

El sistema operativo de Google está pensado para llenar toda la memoria RAM con diferentes procesos. Mientras algunas aplicaciones utilizan el segundo plano para ejecutarse más rápidamente, otras lo aprovechan para enviar notificaciones push.

La desactivación de animaciones ayuda al teléfono a mostrar las aplicaciones con más fluidez y ocupar menos memoria. Mientras que la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) del teléfono muestra las aplicaciones en lugar de la representación de software. Esto puede hacer que la interfaz de usuario sea mucho más rápida y utilice menos memoria.

La primera acción preventiva será cortar la corriente del antivirus, si es que está en uso. Estas aplicaciones escanean el dispositivo constantemente en busca de archivos maliciosos o irregularidades y se llevan todos los recursos a la rastra