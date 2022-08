Con nuestra realidad sintiéndose cada vez más como "Black Mirror", los últimos avances tecnológicos también se sienten cada vez más cercanos a obras de ficción. Desde el crecimiento del Metaverso y las Inteligencias Artificiales hasta las diversas soluciones digitales que se están presentando frente al cambio climático, parece que el cielo es el límite de lo que la humanidad puede lograr.

Sin embargo, los avances muy reales realizados hacia la implementación de interfaces cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés) hicieron saltar las alarmas en Internet. Después de todo, los dispositivos que actúan como intermediarios entre la mente humana y las computadoras son indiscutiblemente distópicos. Entonces, cuando el multimillonario Elon Musk anunció el comienzo de las pruebas en humanos para su chip de implante cerebral Neuralink en enero de 2022, las comparaciones a "Black Mirror" no tardaron en llegar.

La serie se hizo popular durante la última década por comentar y satirizar las relaciones de la sociedad con la tecnología. Su episodio de 2011 aclamado por la crítica, "Toda tu historia", cuenta la historia de un dispositivo de implante cerebral que permite a las personas grabar recuerdos audiovisuales y volver a verlos en un momento posterior. El dispositivo ficticio también permite a los usuarios editar, censurar o eliminar recuerdos grabados.

Si bien la disputa de Twitter en torno al anuncio de Musk llamó la atención sobre los posibles chips cerebrales, en realidad Neuralink no es la única corporación que fabrica chips cerebrales, ni la más avanzada. La comparación entre los episodios de "Black Mirror" y la inversión más reciente de Musk se hizo lo suficientemente frecuentes como para justificar una respuesta de Thomas Oxley, fundador y director ejecutivo de Synchron, una empresa que también desarrolla BCIs.

"[Black Mirror es] tan negativo y tan distópico. Se ha ido al peor de los casos... habrían pasado tantas cosas buenas antes de llegar a ese punto", dijo, refiriéndose a los episodios del programa que muestran tecnología que se utiliza de formas éticamente dudosas, como grabar y reproducir recuerdos.

Las "cosas buenas" son las que Oxley está tratando de hacer con su empresa. Es por eso que, el 6 de julio de este año, se implantó el dispositivo de Synchron al primer paciente de los Estados Unidos en un hospital de Nueva York; un paciente masculino que perdió la capacidad de moverse y hablar como resultado de tener esclerosis lateral amiotrófica, permitiéndole comunicarse con el mundo una vez más. ¿Cómo lo hicieron?

Chips cerebrales: ¿Cómo funcionan?

Thomas Oxley y el implante cerebral de Synchron.

Entre los otros BCI en desarrollo, el dispositivo de Synchron se destaca en particular porque no es invasivo. El objetivo principal de Synchron es proporcionar a cualquier persona que no pueda moverse ni hablar el poder de comunicarse a través de la Internet con solo pensarlo. El producto busca ayudar a los aproximadamente 5,6 millones de personas que viven con una forma de parálisis solo en Estados Unidos, y cuya enfermedad les evita acceder al mundo virtual que muchos de nosotros damos por sentado.

Para lograrlo, el chip cerebral de Synchron intercepta las señales que emanan del cerebro y las convierte en comandos que luego ejecutan un movimiento en el mouse de la computadora personal del paciente. El implante, que se llama Stentrode, que tiene la longitud de una batería AAA, promete a los pacientes la capacidad de controlar el mouse y usarlo para navegar por la web.

Lo que diferencia a Synchron de los demás desarrolladores en el naciente mercado, es que el proceso de inserción del chip cerebral no es invasivo. El Stentrode se coloca en un vaso sanguíneo en la corteza motora: la inserción implica cortar la vena yugular en el cuello, introducir un catéter y pasar el dispositivo a través de él hasta el cerebro. Una vez allí, podrá leer las señales cuando las neuronas se disparan en el cerebro, amplificando y enviándolas a una computadora o teléfono inteligente a través de Bluetooth.

"Es un logro clínico importante que abre nuevas puertas a los pacientes con parálisis. Nuestra tecnología es para los millones de personas que han perdido la capacidad de usar dispositivos digitales con las manos", afirma el fundador de Synchron en The Wired.

¿Cuándo comienza la era de los cyborgs?

Ya existen pacientes que usan implantes cerebrales para usar Internet.

Ahora, a pesar de lo complicado (y ligeramente nauseabundo) que suena, la mayoría de los neurocirujanos ya están al tanto de este procedimiento, que reduce una cirugía de alto riesgo a un procedimiento que podría enviar al paciente a casa el mismo día. Por esta razón, Synchron se considera líder en el campo. El siguiente paso, por lo tanto, será demostrar que su tecnología tiene el potencial de mejorar significativamente la vida de quienes decidan usarla.

Si esto va según lo planeado, se le permitirá a Synchron presentar un caso para que los BCI estén disponibles para la mayor cantidad de personas posible, es decir, aquellas que sufrieron accidentes cerebrovasculares y lesiones en la médula espinal, o que tienen esclerosis múltiple, entre otras afecciones.

En la actualidad, sin embargo, la tecnología permanece en sus primeras etapas de desarrollo, y la prueba pretende centrarse más en cómo reacciona el cuerpo humano al implante y qué tan claras son las señales cerebrales que en las funciones que una persona puede realizar con el dispositivo.

"Siento que estamos al comienzo de un renacimiento en torno a la decodificación del cerebro, así que lo que quiero que el mundo entienda es que esta tecnología va a ayudar a las personas", dijo Oxley. "Parece haber un tema en torno a los posibles aspectos negativos de esta tecnología o hacia dónde podría ir, pero la realidad es que las personas necesitan esta tecnología, y la necesitan ahora".