Los stickers son un gran aliado a la hora de comunicarnos por WhasApp, sin embargo, no siempre tenemos el que más nos representa. Por eso te mostramos el paso a paso de cómo transformar un GIF en una pegatina.

A pesar de que surgió una competencia, WhatsApp es el gran líder del mercado de las aplicaciones de mensajería instantánea. Sus más de dos millones de usuarios, la siguen eligiendo por su experiencia al utilizarla. Por esto es que la empresa trabaja constantemente en satisfacer las necesidades de todas las personas que usen la app.

Desde hace unos años, los stickers transformaron las comunicaciones. Es por esto que WhatsApp, añadió la posibilidad de darle otra cara a tus GIF favoritos.

Ahora podes crear tus stickers de manera muy simple.

Paso a paso cómo hacer un sticker

Si querés convertir un GIF que tenés guardado en tu celular en una pegatina, es necesario que sepas que tendrás que descargar una aplicación para facilitar el proceso de transformación.

Primer paso : descargá la aplicación Sticker Maker . Esta app está disponible para todos los sistemas operativos .

Segundo paso: dale permisos a la aplicación para usar tus imágenes y videos. Luego, se abrirá una pantalla con distintas opciones.

La App te guía el proceso de creación.

Tercer paso: Seleccioná la opción que diga “crea una carpeta de stickers” .

Cuarto paso: Pulsá sobre el símbolo “+” ( más ) y carga el GIF que desees transformar (Podés elegir más de un video) . Este corto video se convertirá automáticamente en un sticker.

más más de un video) Quinto paso: Envialo por Envialo por WhatsApp así se guarda en la aplicación. Ahora todos los stickers que realices a partir de un GIF se mostrarán en dicho apartado y, lo mejor de todo, es que la calidad no se pierde.

¡No te olvides de ponerle un nombre a la carpeta donde guardas el sticker!