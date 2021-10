App'>Whats App advirtió semanas atrás que desde el 1 de noviembre de este año dejará de ofrecer soporte a aquellos dispositivos móviles que utilicen sistemas operativos Android 4.0.4 y versiones anteriores, e iOS 10 y versiones anteriores.

De acuerdo con uno de sus más recientes y sonados comunicados, a comienzos del mes siguiente la empresa propiedad de Facebook lanzará su nueva actualización, lo cual implica que entrarán en vigencia sus polémicas políticas de privacidad y seguridad, y también novedosas funciones.

El sistema Android en su versión 4.0.4 fue estrenado hace casi una década.

Sin embargo, estos cambios impactarán de forma negativa en los portadores de celulares con un sistema operativo al cual App'>Whats App considera obsoleto para continuar ofreciendo sus servicios.

La noticia alertó inmediatamente a los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea, que pese a la última gran falla en su sistema que dejó a millones de clientes sin su servicio por horas, continúa posicionada como la más popular y descargada en el mundo.

.

Entre los afectados por la inminente actualización de WhatsApp se encuentran las conocidas marcas Samsung, Iphone, Sony, LG, Motorola, Huawei, entre otras. Esta es la lista completa de celulares en los que ya no funcionará la aplicación verde:

Iphone: iPhone 6, iPhone 6S plus y iPhone SE.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II, Dual Optimus L5, Best L5 II, Optimus L5, Dual Best L3 II, Optimus L7, Optimus L7, Dual Best L7 II, Optimus F6, Enact Optimus F3, Best L4 II, Best L2 II, Optimus Nitro HD, Optimus 4X HD y Optimus F3Q.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2.

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3, mini Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

ZTE V956: Grand X Quad V987 y Grand Memo.

Otros dispositivos: Alcatel. Archos 53 Platinum. HTC Desire 500. Caterpillar Cat B15. Wiko Cink Five y Wiko Darknight. Lenovo A820 UMi X2. Run F1. THL W8.

Por otra parte, las personas que podrán disfrutar de las nuevas funciones y beneficios que brindará la empresa a partir de la actualización de noviembre serán aquellas que porten un Smartphone con un sistema operativo Android OS 4.1 y versiones posteriores; iOS 10 y versiones posteriores; o KaiOS 2.5.0 y versiones posterores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.

El sistema iOS 10 fue estrenado en 2013 y aplicado en los iPhone 5 y iPhone 5C

Tengo un celular con sistema operativo antiguo y me voy a quedar sin App'>Whats App. ¿Qué hago?

Para consultas sobre qué posibilidades o alternativas tienen los usuarios que sean dueños de un dispositivo móvil de los mencionados anteriormente, la empresa líder en mensajería instantánea ofreció los siguienten correos de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.

.

Asimismo, una de las primeras recomendaciones que brindó WhatsApp a su comunidad para prevenir el problema si se tiene alguno de los teléfonos arriba nombrados es reemplazar el viejo equipo con uno que utilice un sistema operativo más actual. De esta manera, la persona podrá conservar sus chats y sus archivos mediante una copia de seguridad desde la misma aplicación, o exportando el historial de conversaciones para enviarlo por email como archivo adjunto.

Por otra parte, existe un truco para esquivar la actualización y lograr que App'>Whats App siga funcionando en los dispositivos móviles mencionados anteriormente. Se trata de APK de App'>Whats App. Descargando la versión actual de App'>Whats App desde un sitio seguro (esta versión no se encuentra en Google Play o Apple Store) se pueden conservar las conversaciones y evitar el apagón.