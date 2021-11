WhatsApp es la aplicación lider en el mercado de la mensajería instatánea, es seguido de cerca por otras plataformas como Telegram o Signal. El servicio propiedad de Meta, antes Facebook, tiene más de 2.000 millones de usuarios en el planeta y se convirtió en una de las principales herramientas de comunicación desde que inició la pandemia de coronavirus (Covid-19) y obligó a casi todo el mundo a tener que quedarse en casa para cuidarse del virus que provocó la muerte de más de 5 millones de personas.

.

Es así como WhatsApp pasó a ser una herramienta de trabajo, se amoldó a ser una compañera de estudio, fortaleció lazos familiares y permitió acortar grandes distancias. Sin embargo, para algunos usuarios se convirtió en un dolor de cabeza por la llegada de notificaciones fuera de horario laboral o mientras se está durmiendo.

Para evitar estas situaciones, WhatsApp cuenta con algunos trucos guardados debajo de la manga para que los usuarios pasen por la aplicación sin ser detectados. Pese a que la app puede generar dolores de cabeza, también está en constante actualización para mejorar la experiencia de sus usuarios y así mantenerse en la cima del mercado de la mensajería instantánea.

¿Cómo activar el "modo invisible" de WhatsApp?

Con los siguientes pasos los usuarios de WhatsApp podrán activar el "modo invisible" y desaparecer de la aplicación sin que otros se den cuenta.

1. Ingresar al escritorio de tu dispositivo móvil.

2. Presionar cualquier parte de la pantalla durante dos segundos.

3. Aprecerá la sección de "widgets", presionar e ir a la opción donde aparezca WhatsApp.

4. Elegir el recuadro donde aparecen los mensajes de WhatsApp y acomodarlo en alguna parte de la pantalla donde se puedan ver varios mensajes a la vez.

5. Con la llegada de una nueva notificación de mensajes se podrá leer sin tener que ingresar a la aplicación.

.

Si esto no es suficiente, los usuarios podrán colocar un nombre invisible o estados en blanco. En ambos casos se deberá recurrir a aplicaciones de terceros. También para quienes desean tener aún más privacidad dentro de la aplicación podrán desactivar el famoso visto (la doble tilde azul) o desactivar la última hora de conexión.

En cuanto a la última hora de conexión esta no aplica para cuando los usuarios están "en línea", en esos casos es conveniente tener desactivado el visto, para así evitar responder, leer el mensaje y después marcarlo como "no leído" si es que no requiere una respuesta urgente o simplemente no hay ganas de responder.