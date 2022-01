La aplicación de mensajería más importante del mundo, WhatsApp, comenzó a aplicar la nueva regla que dice que todo grupo que sea considerado sospechoso será suspendido para siempre. Esto significa prevenir a los usuarios sobre los temas que se pueden hablar contenidos que se pueden enviar .

Como dicen los especialistas en tecnología , siempre hay que leer las políticas de la aplicación además de las bases y condiciones . En esta última actualización de WhatsApp, las cosas cambiaron y casi el 100% de las personas que lo utilizan, no pararon detenidamente a mirar los nuevos puntos de comportamiento que marcan desde la empresa.

¡Tené cuidado de lo que hablas!

En un comunicado reciente, Meta (Facebook) la empresa dueña de WhatsApp, explicó que tienen la capacidad de "cerrar para siempre grupos", ya que las últimas modernizaciones hechas en el sistema emplean una tecnología avanzada de aprendizaje automático. Estos nuevos avances tecnológicos le permiten a la compañía tomar información de cada uno de los grupos creados dentro de su aplicación, antes estos chats eran difícilmente accesibles porque estaban cifrados.

Una vez que la empresa cataloga un chat como "sospechoso", el cierre es automático y permanente. Los participantes del grupo no podrán enviar mensajes, leer el historial de chat, no podrán abrir la información enviada, ni se permitirá leer la lista de las personas que se encontraban allí.

WhatsApp: ¿Por qué se considera un grupo sospechoso?

WhatsApp puede terminar los grupos cuando hay nombres de personas importantes (ya sea políticos, figuras reconocidas) acompañados con mensajes despectivos, violentos, sexuales o amenazantes. Además, la nueva tecnología capta el nombre y descripción de grupos ilegales vinculados con las drogas, el terrorismo, entre otros.

Como si esto fuera poco, la app puede prohibir que los administradores de grupos usen el servicio, es decir, puede suspender el uso de la aplicación para siempre.

WhatsApp: ¿Qué se puede hacer para proteger un grupo?

Para proteger tu cuenta, es crucial activar un nuevo modo de seguridad que tiene WhatsApp, el cual permite que las personas elijan a qué grupo unirse para no caer en un chat que pueda ser considerado como peligroso. Si la aplicación no posee la autorización para ingresar a este nuevo mensaje, no se podrá leer ni ver nada.

Si sos comerciante y utilizas los grupos para promocionar servicios o productos, te podés encontrar damnificado. Por esta razón es muy importante enviar mensajes sumamente claros y tener aplicado este nuevo filtro de seguridad.

WhatsApp ahora puede leer tus mensajes grupales.

Para activar la herramienta de WhatsApp hay que seguir los siguientes pasos:

Abrí WhatsApp.

WhatsApp. Hace clic en los tres puntitos que están arriba, en la esquina superior a la derecha de la pantalla.

que están arriba, en la esquina superior a la derecha de la pantalla. Ingresa a la opción "Configuración".

Luego hace clic en la parte que dice "Cuenta" .

. Selecciona la opción "Grupos de".

Te mostrará varias cosas, pero debes apretar en "Privacidad" .

. Por último elegí los grupos de quienes querés aceptar. Todos, Mis contactos y Excepto mis contactos.

La opción "Todos" permite a cualquier usuario con tu número puede agregarte a un grupo sin tu permiso; La segunda "Mis contactos", establece que solo las personas que estén en tu agenda pueden incluirte a un chat. Mientras que "Mis contactos excepto" te permite elegir a vos a quién querés que te agregue a grupos.