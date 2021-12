Con el fin de año 2021 y la llegada del 2022, se impone un momento de cambios para la tecnología. En este caso, la aplicación de mensajería WhatsApp sumó nuevas características en las llamadas y videollamadas para mejorar la interacción de sus 2,500 millones de usuarios a escala global.

En este contexto llegaron las videollamadas grupales; una función para llegar tarde y acceder a una llamada sin ser invitado; dentro de los numerosos cambios y novedades que propone la muchas otras características.

Con la llegada del nuevo año, WhatsApp ya está preparando un cambio total en las llamadas y videollamadas en la aplicación para 2022.

WhatsApp cambia la interfaz de las llamadas: cómo funcionan ahora

WhatsApp cambia la interfaz de las llamadas.

WaBetaInfo, el sitio especializado en noticias de WhatsApp, anunció que WhatsApp está trabajando en un rediseño total de la interfaz de las llamadas. De aquí en adelante, la pantalla de las llamadas lucirán más compactas y modernas.

A continuación, una captura de pantalla en la que se puede ver a la izquierda cómo se ven hoy las llamadas en WhatsApp y cómo se verán el próximo año:

Cómo se ven hoy las llamadas en WhatsApp y cómo se verán el próximo año.

WhatsApp deja de funcionar en estos celulares en 2022:

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo, con más de 5 mil millones de descargas, de acuerdo a los datos de Google Play Store. Sin embargo, millones de celulares de diferentes marcas (Samsung, LG, iPhone, Huawei, entre otras) se quedarán sin app a partir de 2022.

Archos 53 Platinum - HTC Desire 500 - Samsung Galaxy Trend Lite - Samsung Galaxy Trend II - Samsung Galaxy S3 mini - Caterpillar Cat B15 - Sony Xperia M - Wiko Cink Five - Wiko Darknight - Samsung Galaxy Xcover 2 - Huawei Ascend G740 - ZTE Grand S Flex - Lenovo A820 - Huawei Ascend Mate - ZTE V956 - UMi X2 - Huawei Ascend D2 - Samsung Galaxy Core - Faea F1 - THL W8 - ZTE Grand X Quad v987 - ZTE Grand Memo - Samsung Galaxy Ace 2 - LG Lucid 2 - LG Optimus F7 - LG Optimus L3 II Dual - LG Optimus F5 - LG Optimus L5 II - LG Optimus L5 II Dual - LG Optimus L3 II - LG Optimus L7 II Dual - LG Optimus L7 II - LG Optimus F6 - LG Enact - LG Optimus L4 II Dual - LG Optimus F3 - LG Optimus L4 II - LG Optimus L2 II - LG Optimus F3Q - Apple iPhone SE (16GB) - Apple iPhone SE (32GB) - Apple iPhone SE (64GB) - Apple iPhone 6S (128GB) - Apple iPhone 6S (16GB) - Apple iPhone 6S (32GB) - Apple iPhone 6S (64GB) - Apple iPhone 6S Plus (128GB) - Apple iPhone 6S Plus (16GB) - Apple iPhone 6S Plus (32GB) - Apple iPhone 6S Plus (64GB).