WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo, con más de 5 mil millones de descargar, de acuerdo a los datos de Google Play Store. Sin embargo, millones de celulares de diferentes marcas (Samsung, LG, iPhone, Huawei, entre otras) se quedarán sin app a partir de 2022.

Esto se debe a que la plataforma propiedad de Meta dispuso nuevos requisitos mínimos que todos los teléfonos deben cumplir para soportar la app.

WhatsApp se actualiza continuamente por razones de seguridad, para eliminar errores y para agregar nuevas funcionalidades. Y a medida que se suman nuevos parches, los requisitos mínimos para usarlo se vuelven más exigentes.

Según lo informado por la compañía, la aplicación será compatible con Android OS 4.1 y versiones posteriores; en Apple será en iOS 10 y versiones posteriores y en teléfonos con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores.

¿Qué pasa si tu celular tiene un sistema operativo inferior? Para poder seguir utilizando WhatsApp con será necesario cambiar el dispositivo o actualizar el sistema operativo del teléfono de manera inmediata.

Los celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2022

Archos 53 Platinum - HTC Desire 500 - Samsung Galaxy Trend Lite - Samsung Galaxy Trend II - Samsung Galaxy S3 mini - Caterpillar Cat B15 - Sony Xperia M - Wiko Cink Five - Wiko Darknight - Samsung Galaxy Xcover 2 - Huawei Ascend G740 - ZTE Grand S Flex - Lenovo A820 - Huawei Ascend Mate - ZTE V956 - UMi X2 - Huawei Ascend D2 - Samsung Galaxy Core - Faea F1 - THL W8 - ZTE Grand X Quad v987 - ZTE Grand Memo - Samsung Galaxy Ace 2 - LG Lucid 2 - LG Optimus F7 - LG Optimus L3 II Dual - LG Optimus F5 - LG Optimus L5 II - LG Optimus L5 II Dual - LG Optimus L3 II - LG Optimus L7 II Dual - LG Optimus L7 II - LG Optimus F6 - LG Enact - LG Optimus L4 II Dual - LG Optimus F3 - LG Optimus L4 II - LG Optimus L2 II - LG Optimus F3Q - Apple iPhone SE (16GB) - Apple iPhone SE (32GB) - Apple iPhone SE (64GB) - Apple iPhone 6S (128GB) - Apple iPhone 6S (16GB) - Apple iPhone 6S (32GB) - Apple iPhone 6S (64GB) - Apple iPhone 6S Plus (128GB) - Apple iPhone 6S Plus (16GB) - Apple iPhone 6S Plus (32GB) - Apple iPhone 6S Plus (64GB).

¿Cómo conover el sistema operativo que tiene mi teléfono?

Los usuarios de Android poseen la información en Ajustes. Para conocerlos deberán ingresar en Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono > Versión de Android.

Por su parte, los que usan iOS deben ingresar a Configuración > General > Información.