WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que en la actualidad cuenta con más de 3 mil emoticones para utilizarlos en diferentes situaciones y expresar sentimientos, emociones, ideas.

La extensa lista de simbolos, que pronto sumará nuevos íconos, se divide en las siguientes categorías: emoticones y personas, animales y naturaleza, alimentos y bebidas, actividades, viajes y lugares, objetos, símbolos y finalmente banderas

En la primera sección mencionada se encuentra el emoji que se transformó en sinónimo de Halloween, más conocido como "cabeza de calabaza".

Pero aunque se volvió un clásico entre los usuarios de la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Facebook, son muy pocas las personas que conocen la aterradora leyenda que hay detrás de su creación.

¿Cuál es el significado del emoji de WhatsApp?

El emoji cabeza de calabaza es de color naranja, con el tallo superior verde y los ojos, nariz y boca amarillos, dando una sensación muy aterradora, según indica la Emojipedia. A este ícono también se lo conoce como "Jack-o’-lantern" (El farol de Jack en Español),

Otro dato interesante es que el emoji debutó en los teclados con Unicode 6.0 en 2010, para al poco tiempo ser tomado como un ícono fundamental en el lenguaje digital para hacer referencia a Halloween.

El emoticón también es conocido como Calabaza, Halloween y Jack-O-Lantern. Además, varia en pequeños detalles, de acuerdo al sistema operativo del dispositivo.

El emoji de la calabaza en Apple, Google y Samsung.

¿Quién fue Jack?

Se trata del protagonista de una famosa leyenda irlandesa de la que surgió el tradicional símbolo de Halloween, día en que más se comparte este emoticón.

La historia narra que había un hombre apodado "Jack el tacaño", quien tenía el alma tan negra que incluso el propio diablo tuvo que disfrazarse de humano para comprobar si dicha persona realmente existía.

Otra versión del mito dice que Jack estaba siendo perseguido por algunos aldeanos a quienes había robado cuando se encontró con el diablo, quien le dijo que había llegado el momento de su muerte. Sin embargo, el ladrón llegó a un trato para retrasar su muerte.

Cuando finalmente Jack falleció, su vida había sido demasiado pecaminosa como para poder entrar en el Cielo; no obstante, el diablo había prometido no llevarse su alma, y así quedó también fuera del infierno. En ese momento Jack no tenía a donde ir. Se preguntó cómo podría ver hacia dónde se dirigía, ya que no tenía luz alguna, y el diablo le arrojó, a modo de burla, una brasa que nunca dejaría de arder, ya que era una brasa de fuego del infierno.

Fue así que Jack ahuecó uno de sus nabos (su comida favorita), puso la brasa en su interior y comenzó a vagar eternamente y sin rumbo por todo el mundo para encontrar un lugar donde finalmente descansar. Entonces pasó a ser conocido como Jack el del Farol (en inglés Jack-o’-Lantern).