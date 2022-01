Este truco de WhatsApp, que la compañía de mensajería instantánea incorporó hace muy poco tiempo, tiene una contrapartida que podría poner en riesgo tu privacidad en las redes. Se trata de la nueva opción llamada "ver una vez".

Esta herramienta de la aplicación de Meta permite a las personas que solo puedan ver el archivo que otro contacto envío una sola vez y luego se eliminará automáticamente. Sin embargo, existen ciertos riesgos que debemos tener en cuenta al mandar este tipo de archivos, los cuales creemos, ciegamente, que los receptores solo podrán reproducir en una sola ocasión.

Los mensajes enviados bajo la opción "ver una vez" son vulnerables a capturas de pantalla.

Las fotos y videos enviadas con la función "ver una vez" no se guardarán en las fotos o la galería del destinatario y no podrán ser reenviadas. No obstante, existe un "glitch" en el sistema que deja la opción al destinatario a que pueda volver a visualizar la imagen y guardarla para siempre.

El truco consiste en hacer una captura de pantalla de la imagen que se ve por primera vez -en el caso de ser una foto- o de hacer una captura de video, en el caso de que se trate de un clip audiovisual. Sabido esto, es muy fácil volver a visualizar los contenidos enviados, ya que quedarán guardados en la galería multimedia.

El otro método para ver imágenes y videos efímeros

Otra manera de ver las imágenes y videos más de una vez, consiste en cortar la conexión activando el Modo Avión en el teléfono. Cuando aparezca habilitada la opción para ver la imagen desde el celular y también en WhatsApp Web, ya se puede activar el Modo Avión en el teléfono. Aunque la cuenta principal esté desconectada, la foto estará disponible en la versión Web.

.

Cumplidos los primeros pasos, la foto efímera estará disponible para abrir múltiples veces desde WhatsApp Web. Al no tener conectividad el celular, la aplicación no será notificada que se abrió la foto, por lo que continuará disponible mientras el teléfono esté fuera de red.

Cuando necesites volver a conectar el teléfono a Internet, será necesario primero cerrar por completo WhatsApp Web. Una vez apagada la versión de escritorio, será seguro desactivar el Modo Avión del celular. La foto continuará sin aparecer abierta en el chat.

.

Como enviar mensajes para "ver una vez"