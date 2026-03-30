Detox digital: cómo desconectar del móvil para mejorar tu bienestar

En un mundo cada vez más conectado, Internet es el epicentro del día a día. Desde el trabajo en remoto, las reuniones online desde casa, las videollamadas para hablar con amigos y familia, las citas online, las reservas en el restaurante por Internet y hasta el ocio ya es online. Ya cada vez son menos las personas que van al cine, prefiriendo elegir una buena película de plataformas como Netflix o Amazon desde el sofá de casa preparando una cena deliciosa. Incluso en sectores como el juego de azar y los casinos, los usuarios prefieren divertirse con la ruleta online desde sus teléfonos móviles, sin necesidad de salir de casa.

No obstante, el mundo digital también debe tener su lugar momentáneo en el día a día. El cerebro necesita desconectar un rato del teléfono, del ordenador y de las redes sociales para simplemente disfrutar del entorno y del momento preciso que tiene delante. A veces, pasar muchas horas frente a las pantallas genera un cansancio mental añadido a las responsabilidades propias de la rutina. Por eso, actualmente son muy frecuentes los problemas relacionados con el cansancio mental, la falta de concentración y el sueño.

El detox digital consiste en reducir o eliminar de forma temporal el uso de dispositivos electrónicos como el móvil, la computadora o la tablet. No implica rechazar la tecnología, sino aprender a usarla de manera consciente, estableciendo límites que permitan recuperar el equilibrio entre la vida online y la vida offline.

Qué es el detox digital y por qué está en auge

El concepto de detox digital surge como respuesta al uso intensivo de la tecnología en la vida cotidiana. Hoy en día, gran parte de las actividades diarias, como el trabajo, el estudio, las charlas con familiares y amigos que están lejos y hasta el entretenimiento pasan por la era digital. Es cierto que la hiperconectividad ha traído grandes ventajas a la sociedad, pero también hay que saber poner un límite para que no se conviertan en desventajas.

Varios estudios avalan que un uso excesivo de pantallas puede generar estrés, ansiedad y afectar la calidad del sueño. En este sentido, distintos informes señalan que los hábitos digitales influyen directamente en el descanso. Por ejemplo, en un estudio publicado por Crónica se advierte que más de la mitad de los argentinos duerme mal por factores básicos como las pantallas y la exposición a tantos estímulos de manera continuada.

No usar pantallas antes de dormir

Este tipo de datos refuerza la idea de que reducir el uso del celular, especialmente en horarios nocturnos, puede ser clave para mejorar el descanso y la salud general. De ahí que siempre se diga en medios de comunicación y redes sociales, que hay que evitar usar el móvil o el ordenador al menos en la media hora previa a irse a dormir. Una idea es leer un libro o hablar con tu pareja o familia, para que el cerebro entienda que es el momento de dejar a un lado el mundo digital y adentrarse en algo tan sencillo como la relajación.

¿Por qué necesitas hacer detox digital?

Reducir el tiempo de uso del móvil y otros dispositivos permite disminuir la sobrecarga de información y el estrés asociado a las notificaciones constantes, algo muy necesario para la salud mental, igual de importante que la física. Al desconectar durante ciertos periodos del día, la mente descansa y resulta más sencillo concentrarse en tareas importantes sin interrupciones ni mensajes que se iluminan en la pantalla del móvil.

Otro beneficio importante es la mejora del sueño. Evitar pantallas antes de acostarse ayuda a que el cuerpo produzca melatonina de forma natural, lo que facilita conciliar el sueño y mejora su calidad. Como consecuencia, las personas se despiertan con más energía y mejor estado de ánimo, lo que demuestra la importancia del detox digital para estar más tranquilos en el día a día.