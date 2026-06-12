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Viernes, 12 de junio de 2026

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Se cayeron Facebook e Instagram a nivel mundial: fallo masivo de Meta

Miles de usuarios de todo el mundo reportaron problemas para iniciar sesión, cargar contenido y navegar en las plataformas desde pasadas las 10.30 de este viernes. Meta no informó oficialmente las causas.

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Facebook e Instagram sufrieron una caída masiva este viernes que afectó a usuarios de múltiples países, incluyendo Argentina, en lo que se convirtió rápidamente en tendencia en otras redes sociales. Los problemas comenzaron pasadas las 10.30 y generaron una avalancha de reportes en plataformas como X (ex Twitter), donde los hashtags #FacebookDown e #InstagramDown escalaron posiciones en cuestión de minutos.

Las fallas reportadas incluyen imposibilidad de iniciar sesión, errores al cargar el feed, problemas con las Stories y dificultades para publicar contenido. Muchos usuarios creyeron inicialmente que el problema era de su propia conexión a internet antes de confirmar que se trataba de una interrupción global de los servicios de Meta.

¿Qué dice Meta?

Hasta el momento, la empresa fundada por Mark Zuckerberg no emitió un comunicado oficial explicando las causas técnicas del incidente. El sitio de estado de servicios de Meta tampoco reflejó de manera inmediata la magnitud de la interrupción, lo que aumentó la confusión entre los afectados.

Antecedentes de caídas de Meta

No es la primera vez que las plataformas del grupo sufren interrupciones de este tipo. El antecedente más recordado ocurrió en octubre de 2021, cuando Facebook, Instagram y WhatsApp estuvieron fuera de servicio durante aproximadamente seis horas a raíz de una configuración errónea en el sistema de enrutamiento BGP, que dejó inaccesibles los servidores DNS de la compañía. En aquella ocasión, los reportes en Downdetector superaron los 20.000 en menos de una hora solo en Argentina.

El servicio se espera que sea restablecido de manera gradual a medida que los equipos técnicos de Meta identifiquen y corrijan el origen del problema.

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