"Llamaron anunciándose como 'My Assistance', ofreciendome 'beneficios' por ser cliente de una tarjeta de crédito. Me explicaban cómo era la modalidad para obtenerlos, etc", cuenta una cliente bancaria.

Otra, también blanco del mismo presunto ataque de ciberdelito, sostuvo: "Tenían mi nombre y DNI y, por ser usuario de tarjetas, me ofrecieron beneficios para emergencias del hogar".

"Te hacen un verso de que te ofrecen un servicio gratis por ser usuario de tarjeta de crédito. Y luego te piden tu número de tarjeta de crédito. Es una estafa", relató otra persona que contó su caso en un portal que recopila denuncias.

Alguien que fue víctima del engaño habló con www.cronica.com.ar y detalló que comenzó a ver un cargo extraño en su resumen. En ese momento, recordó que había tenido un diálogo con una persona que la había llamado con palabras similares a las denunciadas. Y se dio cuenta en ese momento de que había sido víctima del ciberdelito.

Un hombre que cayó en la supuesta trampa relató: "Me llamaron para indicarme presuntos 'beneficios' por ser cliente de Visa, que son de 'My Assistance'. Me dieron su teléfono: 08103455434. Y, luego, me pidieron datos de la tarjeta".

Y agregó: "Lamentablemente, di mi número de tarjeta y mi mail. Ellos tenían mi nombre y número de documento".

Pero el hombre contó cómo pudo evitar que se concretara la estafa. "Después del llamado me quede preocupado y, a los cinco minutos, llamé a Visa. Les conté lo sucedido y me dijeron que lo mejor era bloquear la tarjeta y así lo hice. Por suerte, no había ningún movimiento", relató.

Hasta un experto en seguridad puede ser estafado

A una persona cuidadosa y alerta podría parecerle lejano este tipo de engaño. Sin embargo, hasta los expertos pueden ser embaucados. En ese sentido, Martín Durán, especialista en seguridad, manifestó este jueves a www.cronica.com.ar que estuvo a punto de ser una víctima del ciberdelito.

"Hace cinco días, estuve a 30 segundos de caer en una estafa telefónica. Me llamaron diciendo que eran de una importante cadena de supermercados que cumplía 50 años y que me había ganado dos changos llenos de productos, más 10 mil pesos", relató Durán.

El experto en seguridad completó: "Me decían que me tenía que presentar en la sede central de la firma preguntando por tal persona. Corroboré mientras hablaba la dirección en Internet y la dirección era existente".

Durán estuvo a punto de caer en el engaño, pero hubo algo que lo alertó. "Me llamó la atención que la persona que me llamó quería que fuera a un cajero automático para poner una clave que él tenía, con el presunto fin de que se me acreditara el efectivo en el momento. Y yo, por mi experiencia, ahí me di cuenta de que quería obtener mis datos bancarios para estafarme", finalizó.

Recomendaciones para evitar las estafas telefónicas

La principal sugerencia es cortar la comunicación con alguna excusa y verificar llamando a las empresas mencionadas por los supuestos estafadores, para verificar si es correcto lo que dice la persona que llama.

Otra recomendación es no entregar ningún tipo de dato personal. Si el benificio es real, la empresa se va a volver a contactar con mayor insistencia.

Una tercera sugerencia es dar datos falsos, cambiando por ejemplo el número de DNI, lo que confunde al delincuente.