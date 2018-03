Solano: quejas por la basura



La calle 844 al 2700, en San Francisco Solano, está invadida por bolsas de basura y residuos sueltos que continuamente generan un olor nauseabundo en la zona. Esto ocurre porque hace más de 10 días que no pasa el recolector y no sabemos más qué hacer. Casi que no podemos salir de nuestras casas porque nos cuesta respirar realmente. Parece que el municipio se olvidó de nosotros. Y cada día sigue acumulándose más basura, por lo que creemos que las ratas llegarán en cualquier momento y estaremos expuestos a contagiarnos alguna enfermedad. Esperemos tener una solución en lo inmediato, porque merecemos vivir dignamente. Pagamos los impuestos mes a mes para ello.

GRACIELA DE GANCEDO DNI 11.492.636



Denuncias contra una clínica



Si bien mi problema se resolvió, quiero denunciar que estuve más de 15 horas esperando que me den una solución en la Clínica Espora de Adrogué, donde me acerqué con mi nena de seis meses a la guardia luego de que se golpeara la cabeza. Llegamos a las 11 de la mañana y, como no podían hacerle una tomografía en ese lugar dado que no tenían los aparatos necesarios, la tenían que trasladar a otro centro de salud, algo que se concretó recién a las dos de la mañana. Además, había otros niños que también estaban en la misma situación. Por otra parte, la clínica presentaba un estado de abandono importante, se notaba a primera vista la falta de higiene y me parece algo poco adecuado para un lugar de estas características. A mi hija ya le dieron el alta, pero de todas maneras quiero hacer esta advertencia porque además tengo otras dos hijas y no me gustaría que me volviera a pasar algo similar. 15 horas es muchísimo tiempo con una menor que se había golpeado la cabeza. ¿Quién se hacía responsable si a mi nena le pasaba algo? FEDERICO EZEQUIEL VIVAS DNI 32.635.984



Luz: indignados por las tarifas



Es la primera vez que nos sucede un episodio de esta índole en un pueblo tan tranquilo como Norberto de la Riestra, en la provincia de Buenos Aires. A la mayoría de los vecinos nos ha llegado facturas de luz por montos excesivos, que se nos hace imposible pagar. A medida que nos fuimos enterando, nos juntamos todos y decidimos ir el martes a la cooperativa eléctrica a exigir una respuesta. El reclamo no es personal, sino que es en nombre de todo un pueblo que está desesperado. Los importes de las facturas varían, pero tienen un denominador común, pues ninguna baja de los 1.000 pesos. Ese número le tocó a los más afortunados y luego, han llegado boletas de 5.000, 8.000 y hasta 10.000 pesos. ¿Cómo puede ocurrir esto en un pueblo de las características de Norberto de la Riestra? Necesitamos, no sólo una explicación, sino también una solución, porque nuestros sueldos no son acordes a estos números.

BÁRBARA GONZÁLEZ DNI 26.530.145



Problemas por una casa abandonada



Hemos realizado diversas denuncias en la municipalidad de Lanús, pero aun así no hemos conseguido una respuesta satisfactoria. Sucede que en la esquina de las calles 1° de Mayo y Estados Unidos hay una casa que está abandonada y día a día se está llenando de basura y, por consecuencia, de roedores. Sabemos que alguna autoridad tiene que intervenir en este asunto, pero nosotros no podemos seguir viviendo de esta manera porque vamos a estar rodeados de ratas que pueden meterse incluso en nuestros hogares. Además, esta situación genera un olor bastante desagradable para los vecinos del lugar. Necesitamos poder ser escuchados y que alguien tome alguna medida al respecto, antes de que estos roedores se conviertan en las mascotas del barrio.

JORGE LEGUIZAMÓN DNI 22.768.046



No hay agua en General Rodríguez



Decidí comunicarme con ustedes, ya que estoy cansada de hacer diversos reclamos a la empresa ABSA (servicio de agua corriente). Vivo en General Rodríguez, a una cuadra de la fábrica de una conocida empresa de lácteos. Desde julio del año pasado, tanto mi familia como los vecinos de la zona no tenemos presión de agua. Yo tengo una discapacidad por un ACV y padezco esta situación, al igual que las personas jubiladas que viven en este barrio. Vivimos abandonados y pagamos por un servicio que no tenemos. Se hace muy difícil llevar el día a día de esta manera, sin una de las necesidades básicas del ser humano y con una empresa que no responde a los reclamos de los vecinos.

ESTELA DE LEÓN DNI 10.130.481



Capitán Sarmiento: nadie se hace cargo del auto



Llamamos a la policía por un auto que fue robado y prendido fuego en la puerta de mi casa a las 12 de la noche, en el cruce de la calles Capitán Sarmiento y Antonio Machado, en Banfield Oeste. Sin embargo, nadie se acercó a constatar lo que ocurrió y los restos del vehículo continúan en el mismo lugar. No es el primer episodio de estas características, pues se sufren muy a menudo hechos de inseguridad en la zona. Pedimos las cámaras de seguridad a la municipalidad, pero tampoco obtuvimos una respuesta. Necesito, primero, que me retiren el auto de la puerta de mi casa, y luego, que las autoridades se preocupen por la integridad de los vecinos.

LIDIA FALCÓN DNI 95.195.923



En Villa Devoto, incomunicados



Hace más de dos semanas que no tenemos servicio de teléfono en todo el edificio. Nosotros vivimos en Simbrón al 4300, esquina Sanabria, en el barrio porteño de Villa Devoto. Son 29 familias las afectadas. Hicimos los reclamos correspondientes, pero no nos dan una solución ni nos dicen qué es lo que está pasando. Es realmente muy mala la atención que brindan. El edificio, que tiene 28 unidades más la portería y está dividido en 15 pisos, cuenta además con dos abuelas en silla de ruedas que deben pedir el teléfono prestado a un garaje para comunicarse. Hay mucha gente mayor y enferma también, que necesitan tener la línea activa ante cualquier emergencia. Nosotros pagamos como corresponden y no recibimos un servicio acorde.

RAÚL LEDESMA DNI 11.410.829



Piden que le aceleren la pensión



He presentado todos los papeles para obtener mi pensión por discapacidad, pero el trámite parece que está trabado. Yo necesito contar con ese ingreso, para poder pagar el alquiler de mi casa y no correr riesgo de ser desalojada junto con mi familia. Además, debo hacer una dieta especial, que en esta situación económica se me hace realmente imposible mantenerla. En el hospital no me dan los medicamentos hace varios meses y es algo que necesito con urgencia para estar estable, sin que el nivel de azúcar suba o baje. He llegado a estar a punto de internarme por este motivo. Estoy desesperada. Quiero que alguien tenga compasión y misericordia y se acuerde de mí. Estoy muy cansada de esperar una respuesta, hace mucho que lo estoy haciendo. A veces quisiera dejarme morir porque es muy difícil sobrellevar esta vida. Sueño con ese momento de que me digan que el trámite está terminado. Vivo en Merlo, me ayudan los vecinos o gente conocida, pero no puedo seguir en estas condiciones de abandono. Tengo 46 años y realmente necesito que esto se solucione antes de que las consecuencias sean fatales. No me puedo dejar estar de esta manera y para ello debo contar con un ingreso.

MARCELA OLIVERA DNI 22.548.986