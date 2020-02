Pegó panfletos por todo el barrio, tocó los timbres de las casas de sus vecinos y viralizó en las redes sociales el desesperado pedido: "Retener a Tofy si lo encuentran". Rosa tiene 62 años y sufrió un asalto el viernes pasado en la localidad de Villa Ballester. La mujer no se encontraba en casa, pero sí su tan querida mascota, que en el desafortunado episodio de inseguridad, escapó por la puerta que los ladrones habían violentado para ingresar a la vivienda.

A las 13 del viernes, la mujer se había ausentado de su casa por unas horas cuando recibió el llamado desesperado de sus vecinos: "Dos hombres forzaron la puerta de entrada de mi casa y se llevaron varias pertenencias de valor", aseguró Rosa a cronica.com.ar.

Tiene 9 años y una mancha blanca en el pecho y el hocico.

Pero para ella, la pérdida más grande fue la de Tofy, de 9 años. El caniche que se escapó de su hogar en medio del acto delictivo. "Rompieron las cerraduras, la puerta quedó abierta y el perrito se escapó. Estamos desesperados, él no está acostumbrado a estar en la calle. Sólo lo sacaba con correa para ir a la veterinaria", manifestó la jubilada.

El caniche representa más que una mascota, él no se despegaba un segundo de su dueña durante todo el día: "Me siento muy mal, era mi única compañía durante todo el día porque mi marido trabaja. Siento que me falta algo, él era como hijo. Me desespera pensar que está sufriendo sin comida ni agua", lamentó.

Tofy no está castrado, tiene una estatura media, es de color negro y lo representa una manchita blanca que tiene en el pecho y hocico. Ante cualquier información brindan dos contactos: 1536631148 / 1161146641.