En el barrio porteño de Palermo, un grupo comando, compuesto por cuatro delincuentes fuertemente armados, despojó de sus pertenencias a dos clientes del bar Ninina, que funciona dentro de las instalaciones del museo MALBA.

El diálogo exclusivo con cronica.com.ar, Ignacio Igarzabal, uno de las víctimas del terrible suceso, denunció a días del hecho: "Yo estaba con un amigo. Habíamos visitado el museo y estabamos merendando de espalda a la avenida Figueroa Alcorta. De repente, entran estos cuatro tipos, todos con armas y uno se me acerca agarrándome la campera, me puso el arma en la espalda y me dijo: 'dame el Rolex y la billetera'".

Ignacio, relató que por temor, ni siqueira intentó defenderse y "le di el reloj, la billetera, donde tenía dos mil pesos y mis lentes" practicamente sin darse vuelta para que no le hicieran nada. Acto seguido, vieron que su amigo tenía un IPhone y le dijeron que también se lo entregasen.

Después del hecho, los ladrones corrieron hacia la entrada, subieron a sus motos y se dieron a la fuga. La denuncia fue radicada en la comisaría 14, de la calle República Arabe Siria en el citado barrio.