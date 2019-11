"El video fue difundido a través del grupo de WhatsApp de todos los vecinos pero nadie logra reconocerla. Estamos muy indignados y preocupados. Nadie nos ayuda y no podemos creer que una sola persona arruine el trabajo que estamos haciendo hace ya tres años", dijo una referente de la organización a Crónica.

Al concluir, agregó: "La idea de éstos canteros es que los vecinos puedan consumir las plantas pero no robarlas. Éste personaje se llevó las plantas enteras, dejó el agujero. La gente tomó conciencia y ya no deja que las mascotas hagan pis en los canteros. Sin embargo, todavía existen acciones como la de ésta señora que afectan todo lo logrado. Estoy segura que la acusada sabe muy bien lo que estamos haciendo y su accionar no fue para nada inocente. Necesitamos ayuda para lograr una convivencia pacífica y respetuosa entre todos".