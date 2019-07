Solo bastaron segundos para que unos malvivientes le arrebataran la vida de una puñalada a Martín Aucapiña, o como lo llamaban en el barrio, "Chocho", un chico de 15 años que volvía a su casa en la localidad bonaerense de Rafael Castillo. Este domingo por la mañana, vecinos escucharon un grito y al salir a la vereda ya era tarde, el joven estaba tendido sobre el piso con un cuchillo clavado en la ingle. Lo mataron para robarle el celular y su billetera. Una semana atrás, él había evitado en esa misma cuadra que una mujer fuera asaltada.

Vecinos escucharon un grito y se encontraron con el peor escenario.



"Humilde, sencillo y gracioso", así describen sus amigos a "Martincito", quien tuvo que dejar la escuela este último año para trabajar de albañil junto a su papá y así ayudarlo con los gastos de la casa.



Alrededor de las 6.30 del domingo, Martín volvía de la casa de su novia cuando en la intersección de las calles Pedro Ferré y Zárate, en Barrio Central, delincuentes lo enfrentaron para sacarle el celular y la billetera. Pero no les alcanzó con eso, y le quitaron la vida dándole una puñalada en la ingle con un arma blanca, en la puerta de su propia casa.



En los hechos intervino la Comisaría de Distrito Oeste 3° de Rafael Castillo. Ahora amigos y familiares buscan testigos e imágenes de cámaras de seguridad que puedan aportar a la investigación.

En diálogo con cronica.com.ar, Ludmila Lugo, una de las mejores amigas de la víctima, indicó que "la mamá lo cuidaba muchísimo. Cuando salió a la calle lo encontró boca abajo y al darlo vuelta, él, agonizando, le pedía que lo ayudara. Era sú único hijo varón y el más chico, a esa madre le arrebataron la vida".



"Chocho" tenía muchos amigos, algunos de ellos este domingo recorrieron las calles de su barrio bajo la lluvia pidiendo plata a los vecinos para poder solventar los gastos del velorio. "Tenía 15 año y dejó el colegio para trabajar de albañil junto a su padre y así ayudarlo económicamente. Nosotros como amigos lo veíamos sólo lo domingo, trabajaba de sábado a sábado ,es injusto todo esto", contó la joven a este medio.

La semana pasada le querían robar a una mujer mayor y él no dudó ni dos segundos en defenderla , ocurrió en la misma calle donde este domingo delincuentes le robaron su vida. "No tenía maldad, jamás íbamos a pensar que iba a tener este final inesperado", aseguró Ludmila y agrega: "sólo pido que si alguien sabe algo que se acerque porque hoy fue él y su familia, la que está empezando a vivir está pesadilla, y después no sabemos quién sigue, es muy injusto saber que este barrio se está poniendo peligroso".