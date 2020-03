Un estado de WhatsApp de una nena de 12 años alarmó a una mamá en la localidad de Benividez, Tigre y destapó una olla de situaciones atroces que había vivido la menor tres años atrás: subió una foto de su brazo cortado y confesó que su tío la había violado reiteradas veces.

Priscila es la mamá de la víctima y en diálogo con cronica.com.ar, recordó que se encontraba en su trabajo cuando le avisaron que la menor "había subido una foto a su estado de WhatsApp donde se veían cortes superficiales en el brazo", indicó desesperada la mujer. Inmediatamente, "comencé a llamarla, mandarle audios y mensajes pero no me atendía, hasta que me contestó que no tenía nada en el brazo", manifestó.

Al retornar del trabajo, pasó a buscar a su hija por la vivienda de su hermana: "Una vez en mi casa le pedí que me mostrara los brazos. Llorando me dijo que hace aproximadamente tres años, cuando tenía 9, había sido violada por su tío Elías, que en ese momento tendría 14. Cuando le pregunté si sabía qué era una violación, me respondió que 'si', que era 'cuando un hombre le introducía su pene a la vagina de una mujer'", lementó la mamá.

Cuando acordaron el régimen de visitas con su ex marido, establecieron que la menor iría "los días viernes a domingos". Durante esos días, cuando su abuela la dejaba a cargo del acusado para irse a la iglesia, "él subía la música, le tapaba la boca y le decía que se trataba de un juego que no debía contarle a nadie, que de lo contrario la lastimaría", relató Priscila.

Su hija no se trataría de la única víctima: "También contó que en varias oportunidades, el tío la obligaba a ver como abusaba de sus otras dos primas menores de edad", aseguró.

La denuncia está radicada en la Comisaría de la Mujer y Familia de Tigre.