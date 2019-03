En horas de la madrugada de este martes, un chofer de colectivo de la línea 291, ramal Escobar, se tomó a golpes de puño con una pareja de motoqueros tras un roce de los dos vehículos en las cercanías de la estación de tren de Presidente Derqui, en Pilar.



Tabaré Beares, de 35 años, circulaba en moto sobre avenida de Mayo, junto con su mujer, cuando el interno los rozó alrededor de las 2 de la mañana. Inmediatamente la pareja se bajó del vehículo de dos ruedas para hablar con el conductor y tomarle sus datos. Pero el chofer de la mole se negó y decidió increpar a los jóvenes.

"Volvíamos de un cumpleaños cuando un colectivo me tocó mientras andaba en la moto. Decidí bajarme en el semáforo para hablar con él pero me tuve que pelear porque me empezó a pegar. Recibí golpes en la espalda y en la rodilla", comenta la víctima del hecho.