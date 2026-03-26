Netflix: La dramática serie con 8 episodios que te deja con el corazón en la garganta

En Netflix Argentina, "Cráneo febril" se destaca como una serie dramática turca que no da respiro. Con solo ocho episodios, mezcla tensión, intriga y emociones intensas, manteniendo al público al borde del asiento.

¿De qué se trata "Cráneo febril", la serie que es furor en Netflix?

¿De qué se trata "Cráneo febril", la serie que es furor en Netflix?

La historia se desarrolla en un mundo azotado por una extraña epidemia que se transmite a través del lenguaje: quienes la sufren pierden el control de sus palabras y entran en un estado de locura que altera su mente y su comportamiento.

El protagonista, Murat Siyavus, es un ex lingüista que permaneció oculto durante mucho tiempo y, por algún motivo, es la única persona que no se ve afectada por la plaga. Esto lo convierte en objetivo de la poderosa Institución Anti-Epidemia, que lo persigue implacablemente. Él debe escapar por las calles de Estambul, entre ruinas y caos, intentando sobrevivir mientras se revelan los secretos detrás de su inmunidad.

Creada por Umur Turagay y Mert Baykal, con guion de este último junto a Zafer Külünk y Gokhan Seker y basada en la novela "Hot Head" de Afsin Kum.

Aunque al principio se pensó en varias temporadas, finalmente se lanzó una sola entrega de ocho capítulos de entre 55 y 70 minutos, donde se combinan drama, suspenso, intriga y un toque de ciencia ficción distópica.

La miniserie cuenta con un elenco liderado por Osman Sonant, que interpreta a Murat Siyavus, el lingüista inmune a la plaga; Hazal Suba como ule, y evket Çoruh en el papel de Anton Kadir Tarakç, entre los personajes centrales.

Completan el reparto nombres como Kubilay Tunçer (Fazl), Tilbe Saran (Emel), Özgür Emre Yldrm (Özgür Çalar) y Gonca Vuslateri (Yasemin).