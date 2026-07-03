Se viene la remake de "La familia Ingalls" a Netflix: ¿Cuándo estará disponible?

La nostalgia se apodera del streaming con el retorno más esperado por varias generaciones de espectadores. Se trata de la nueva versión y el reboot definitivo de La familia Ingalls, aquella recordada ficción que marcó un hito absoluto en la pantalla chica entre las décadas del setenta y ochenta, que ahora se presentará bajo su título de La casa de la pradera.

La ambiciosa propuesta audiovisual de la plataforma busca rescatar el espíritu de una obra que se extendió por más de 200 episodios y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. A través de una mirada cinematográfica moderna, la adaptación abordará las vivencias de aquellos personajes entrañables.

De qué trata esta conmovedora historia de pioneros

La trama de esta entrega retoma el punto de partida que emocionó a todo el mundo: el viaje y la posterior mudanza de un clan sumamente unido desde los bosques de Wisconsin hacia las salvajes praderas del Oeste durante el siglo XIX. A partir de ese histórico traslado, la ficción reconstruye el complejo proceso de adaptación de los integrantes en un terreno hostil.

Esta reversión se sumerge en un tono mucho más realista y añade un contexto histórico profundo que expande notablemente el universo literario original basado en los libros autobiográficos de la autora. El argumento explorará con detalles inéditos el pasado de los protagonistas principales, sumando personajes nunca antes vistos que enriquecerán los arcos narrativos tradicionales.

La nueva versión reconstruye el complejo viaje y la mudanza del clan familiar desde los bosques de Wisconsin hacia las salvajes praderas del Oeste durante el siglo XIX.

Cuándo y dónde verla

La casa de la pradera llega de manera exclusiva a la plataforma de streaming Netflix el 9 de julio. Los usuarios de todas partes del mundo podrán disfrutar en simultáneo de los 10 episodios completos que integran esta primera temporada.

La producción cuenta con un respaldo técnico impecable liderado por la showrunner Rebecca Sonnenshine y la participación directa de Trip Friendly, hijo del productor original de la mítica tira televisiva. Para garantizar el éxito de la franquicia, las empresas CBS Studios y la plataforma de la N roja confirmaron una segunda temporada de forma anticipada, blindando el futuro de la marca antes del debut.

Quiénes forman parte del elenco

El reparto principal renovó las caras de los históricos personajes. El rol central de la rebelde y curiosa Laura recayó en la pequeña actriz de 10 años Alice Halsey, quien recibió la bendición formal de Melissa Gilbert para heredar el papel.

Por su parte, el experimentado actor australiano Luke Bracey, de 36 años, asumirá la dura tarea de interpretar al padre del clan, Charles. Asimismo, Crosby Fitzgerald encarnará a la madre protectora, Caroline, mientras que Skywalker Hughes se transformará en la sensible hermana mayor, Mary.





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