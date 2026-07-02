Netflix sorprende y retira de su catálogo una de las películas de terror más escalofriantes del género

El catálogo de Netflix Argentina suele renovarse constantemente y, con cada actualización, algunas producciones comienzan a despedirse de la plataforma. Entre esos cambios aparecen títulos que lograron destacarse dentro de sus respectivos géneros y que, con el tiempo, se consolidaron como opciones elegidas por el público.

En esta ocasión, una de las películas de terror más reconocidas de los últimos años se suma a la lista de eliminaciones. Se trata de "Mamá", el film que había generado gran repercusión dentro del género por su capacidad de estremecer a los usuarios con un clima hostil, momentos de impacto inesperados y una atmósfera constante de tensión que lo convirtió en una propuesta interesante para los fanáticos del género.

¿De qué se trata "Mamá" la película que elimina Netflix próximamente?

El terror, en muchas de sus formas, suele apoyarse en situaciones bastante simples: mudanzas, nuevas casas, vínculos familiares que empiezan a formarse en condiciones poco comunes. Desde ahí construye lo inquietante, cuando lo cotidiano empieza a torcerse sin que nadie termine de entender bien por qué.

En "Mamá", la historia arranca cuando dos niñas son encontradas después de haber pasado años desaparecidas en un bosque. Sin demasiadas respuestas sobre cómo sobrevivieron o qué ocurrió durante ese tiempo, pasan a vivir con su tío y su pareja, que intentan darles una vida lo más normal posible dentro de una situación que claramente no lo es.

Pero esa "normalidad" dura poco. Las niñas llegan con un vínculo muy fuerte entre ellas y con algo más que las acompaña desde el bosque, una presencia que no tarda en hacerse notar en la casa nueva. A partir de ahí, la convivencia empieza a volverse cada vez más difícil, con comportamientos que escapan a lo esperable y una sensación constante de que hay algo más habitando ese espacio.

Los adultos intentan ordenar la situación como pueden, entre la preocupación, el desconcierto y la idea de que todo puede explicarse de manera racional. Sin embargo, lo que ocurre dentro de la casa empieza a romper esas certezas, y el vínculo entre los personajes se va tensando a medida que lo extraño se vuelve cada vez más difícil de ignorar.

En ese cruce entre lo familiar y lo inquietante, la película sigue ese día a día que se va volviendo cada vez menos cotidiano, donde lo que parecía un intento de empezar de nuevo termina transformándose en una convivencia atravesada por algo que nadie termina de entender del todo. Estará disponible hasta el 25 de julio.

Reparto de "Mamá"

Jessica Chastain como Annabel

Nikolaj Coster-Waldau como Lucas

Megan Charpentier como Victoria

Isabelle Nélisse como Lilly

Daniel Kash como Dr. Dreyfuss

Jane Moffat como Jean Podolski