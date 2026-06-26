Netflix saca una de las series más atrapantes de su catálogo

Netflix renueva de manera constante su catálogo con el ingreso de nuevas películas y series, pero también con la eliminación de títulos que marcaron distintas etapas de la plataforma.

Entre esas producciones se encuentra una ficción estrenada en 2015 que combina drama, suspenso y una historia que atrapó al público con una premisa tan inquietante como original.

Además, no se puede dejar de mencionar que fue uno de los últimos trabajos como actriz de Jennette McCurdy antes de alejarse definitivamente de la actuación.

Se va de Netflix una exitosa serie de 2015 y protagonizada por Jennette McCurdy.

¿De qué trata la serie protagonizada por Jennette McCurdy que van a elimiminar de Netflix?

"Between" es una serie canadiense creada por Michael McGowan que se estrenó en 2015 y cuenta con dos temporadas. La producción llegó a Netflix como una de sus primeras coproducciones internacionales y rápidamente llamó la atención por su mezcla de drama, misterio y supervivencia.

La historia transcurre en el pequeño pueblo ficticio de, donde unacomienza a propagarse y provoca la muerte de todas las personas mayores de 21 años.

Ante la cuarentena impuesta por las autoridades, los jóvenes quedan completamente aislados del resto del mundo y deben organizarse para sobrevivir mientras intentan descubrir el origen de la epidemia.

La producción se convirtió en una de las propuestas de ciencia ficción más comentadas de 2015 y pronto dejará el catálogo de Netflix.

La protagonista es Wiley Day, interpretada por Jennette McCurdy, una joven embarazada que se convierte en una de las principales líderes del grupo.

A lo largo de la trama enfrenta decisiones extremas, conflictos internos y una creciente lucha por mantener el orden en una comunidad que rápidamente comienza a desmoronarse.

El elenco principal también está integrado por Jesse Carere (Adam Jones), Justin Kelly (Chuck Lotts Jr.), Jack Murray (Mark Klein), Brooke Palsson (Melissa Day) y Ryan Allen (Liam Cullen), entre otros personajes que aportan diferentes miradas sobre la supervivencia, la política y los vínculos humanos en un escenario límite.

Jennette McCurdy encabeza el elenco de esta ficción, considerada uno de sus últimos trabajos antes de retirarse de la actuación.

Uno de los aspectos más destacados de "Between" es su capacidad para combinar el suspenso con dilemas sociales y morales. Además, la serie explora temas como el liderazgo, la desesperación, la confianza y el miedo, mientras los protagonistas intentan construir una nueva forma de convivencia sin la presencia de adultos.

Aunque recibió críticas mixtas por parte de la prensa especializada, muchos espectadores valoraron su premisa original, el ritmo de los episodios y el clima de tensión permanente que mantiene hasta el desenlace.

Con el paso de los años, la serie, que se mantuvo durante varias semanas dentro de lo más visto, se transformó en una propuesta de culto para los fanáticos de las historias posapocalípticas y de ciencia ficción.

Con dos temporadas repletas de misterio, supervivencia y tensión, la serie se ganó un lugar entre los fanáticos del género.

Además, "Between" ocupa un lugar especial dentro de la carrera de Jennette McCurdy, ya que fue uno de sus últimos trabajos como actriz antes de retirarse de la interpretación para dedicarse a la escritura, la dirección y la producción.

Por ese motivo, el inminente retiro de la serie del catálogo de Netflix representa una última oportunidad para redescubrir una de las etapas finales de su trayectoria frente a las cámaras.