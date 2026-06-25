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Jueves, 25 de junio de 2026

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Netflix elimina esta intrigante y perturbadora película protagonizada por Bradley Cooper

Un thriller psicológico protagonizado por Bradley Cooper que explora los límites de la mente humana y el control de la realidad se despide del catálogo de Netflix. Todavía tenés unos días para mirarla.

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En el catálogo de Netflix Argentina suelen aparecer y desaparecer títulos constantemente, en un movimiento que renueva la plataforma de forma permanente. Entre incorporaciones recientes y películas que se despiden del servicio, algunos títulos pasan más desapercibidos hasta que su salida los vuelve a poner en el centro de la atención de los usuarios.

En ese contexto, comienza a destacarse "Sin límites" una película protagonizada por Bradley Cooper que forma parte del género thriller psicológico. Con una historia que juega con la percepción, la mente humana y los límites entre la realidad y lo que se puede controlar, el film se encuentra en sus últimos días dentro de la plataforma y todavía puede verse por tiempo limitado.

¿De qué se trata "Sin límites", la película con Bradley Cooper que pronto se va de Netflix?

¿De qué se trata "Sin límites", la película con Bradley Cooper que pronto se va de Netflix?

¿De qué se trata "Sin límites", la película con Bradley Cooper que pronto se va de Netflix?

La película sigue a Eddie Morra, un escritor que está atravesando un momento bastante complicado, sin ideas y con su vida bastante desordenada. En ese contexto aparece una oportunidad que le cambia la forma de pensar y de actuar, llevándolo a una versión de sí mismo mucho más segura, ambiciosa y capaz de resolver todo con una facilidad que antes no tenía. 

Ese cambio, que al principio parece una salida a sus problemas, empieza a traerle consecuencias que lo empujan a un terreno cada vez más inestable. En su camino también es clave Vernon, el hombre que lo introduce a esta sustancia que dispara por completo sus capacidades mentales, aunque termina metido en una situación mucho más peligrosa de la que esperaba. 

A medida que Eddie avanza en esta nueva etapa, se cruza con Carl Van Loon, un empresario poderoso que representa el mundo de los negocios a gran escala y que se interesa en él por su nuevo potencial, aunque sin terminar de confiar del todo en lo que hay detrás de su éxito repentino.

Por otro lado, también aparece Lindy, su ex pareja, que vuelve a cruzarse en su vida y funciona como un recordatorio constante de quién era antes de este cambio tan drástico. Con el correr de la historia, todos estos vínculos se van tensionando a medida que la situación de Eddie se vuelve más difícil de sostener, mostrando cómo cada personaje queda de alguna manera afectado por este ascenso acelerado que poco a poco empieza a desmoronarse.

 La película logra sostener el interés a partir de una idea sencilla pero potente: qué pasaría si una persona pudiera potenciar su mente al máximo, pero en su lugar empezara a perder el control de todo lo demás. Esa dualidad entre el crecimiento rápido y las consecuencias que van apareciendo con el tiempo es lo que mantiene la tensión durante toda la historia, apoyada en un ritmo ágil y en una narrativa que va subiendo de intensidad de manera constante. 

Reparto de "Sin límites"

  • Bradley Cooper como Eddie Morra
  • Robert De Niro como Carl Van Loon
  • Abbie Cornish como Lindy
  • Johnny Whitworth como Vernon Gant
  • Andrew Howard como Gennady
  • Anna Friel como Melissa
  • Tomas Arana como Man in Tan Coat
  • Robert John Burke como Pierce

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