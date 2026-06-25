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Jueves, 25 de junio de 2026

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De qué se trata "Ciudad tóxica", la estremecedora miniserie de Netflix sobre una tragedia real

Escondida en la plataforma de Netflix Argentina hay una miniserie de thriller policial con muy pocos episodios inspirada en la historia real de un grupo de madres que denunció las consecuencias de un grave caso de contaminación ambiental.

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Netflix Argentina renueva constantemente su catálogo con nuevas películas y series, pero también esconde producciones que pasan desapercibidas y terminan convirtiéndose en verdaderas joyas para quienes les dan una oportunidad. Entre ellas aparece una miniserie británica de apenas cuatro capítulos que logró captar la atención de los espectadores gracias a su capacidad de hacer estremecer con el relato de un caso policial.

Se trata de "Ciudad tóxica", una producción basada en hechos reales y protagonizadas por una actriz de Sex Education que reconstruye la lucha de varias familias de una ciudad inglesa que comenzaron a buscar respuestas tras una serie de nacimientos con malformaciones. 

A medida que avanzan los episodios, la serie profundiza en las sospechas sobre un posible caso de contaminación ambiental y en el complejo camino que emprendieron quienes decidieron enfrentarse a las autoridades para descubrir la verdad.

¿De qué va "Ciudad tóxica", la miniserie de Netflix sobre una tragedia real que conmocionó a Inglaterra?

¿De qué va "Ciudad tóxica", la miniserie de Netflix sobre una tragedia real que conmocionó a Inglaterra?

¿De qué va "Ciudad tóxica", la miniserie de Netflix sobre una tragedia real que conmocionó a Inglaterra?

Esta producción sigue la historia de varias familias de Corby, una ciudad inglesa que comienza a enfrentarse a una realidad tan dolorosa como difícil de explicar. Entre ellas se encuentra Susan McIntyre, una madre que, tras el nacimiento de su hijo con una malformación, empieza a hacerse preguntas que nadie parece querer responder. A medida que conoce a otras mujeres que atravesaron situaciones similares, descubre que sus casos podrían no ser hechos aislados.

La serie también pone el foco en Tracey Taylor y Maggie Mahon, quienes, junto a otras familias afectadas, intentan entender qué ocurrió realmente y por qué tantos niños nacieron con problemas físicos en la misma comunidad. Lo más atrapante es que la historia no se centra únicamente en la investigación, sino también en cómo estas mujeres lidian con el dolor, la incertidumbre y el desgaste emocional de enfrentarse a un sistema que constantemente minimiza sus reclamos.

Con el paso de los episodios, las protagonistas comienzan a unir fuerzas para buscar respuestas y llevar su lucha a los tribunales. Entre documentos ocultos, obstáculos legales y versiones contradictorias, la serie construye un relato cargado de tensión que mantiene el interés sin necesidad de recurrir a grandes giros. 

La producción está inspirada en el conocido "caso Corby", ocurrido en Inglaterra durante las décadas de 1980 y 1990. Durante años, varias familias denunciaron que la exposición a residuos tóxicos derivados de trabajos de descontaminación industrial podría haber estado relacionada con un número inusualmente alto de nacimientos con malformaciones. Tras una extensa batalla judicial, el caso se convirtió en uno de los procesos ambientales más importantes de la historia británica.

Reparto de "Ciudad tóxica"

  • Jodie Whittaker - Susan McIntyre
  • Aimee Lou Wood - Tracey Taylor
  • Claudia Jessie - Maggie Mahon
  • Rory Kinnear - Des Collins
  • Robert Carlyle - Sam Hagen
  • Brendan Coyle - Roy Thomas
  • Joe Dempsie - Derek Mahon
  • Lauren Lyle - Dani Holliday
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