Amor en Netflix: la adictiva comedia romántica que lidera el Top 10

Netflix Argentina volvió a renovar las propuestas de su catálogo y, entre las eliminaciones y las llegadas de películas y series de distintos géneros, incorporó "Mensajes de voz para Isabelle", una comedia romántica muy al estilo clásico que conquista a los amantes del género.

Protagonizada por Zoey Deutch ("Set It Up") y Nick Robinson ("Yo soy Simón"), la película logró liderar el Top 10 de la semana gracias a una historia que comienza con un inesperado intercambio de mensajes y deriva en una conexión tan particular como emotiva. Con una combinación de romance y comedia, el largometraje se convirtió en una de las sorpresas más vistas de la plataforma, de esas que hacen volver a creer en el amor.

¿De qué se trata "Mensajes de voz para Isabelle", la comedia romántica más vista de Netflix?

¿De qué se trata "Mensajes de voz a Isabelle", la comedia romántica más vista de Netflix?

Hay historias de amor que nacen de una mirada y otras que comienzan con una voz. En esta producción nos encontramos con Jill, una jovencita resiliente y astuta que intenta seguir adelante después de la pérdida de su hermana Isabelle, aferrándose a una costumbre tan simple como conmovedora: dejarle mensajes en su antiguo número de teléfono para contarle todo aquello que ya no puede decirle en persona.

Sin saberlo, esas palabras terminan llegando a Wes, un desconocido que comienza a conocerla a través de sus confesiones más íntimas. A medida que los mensajes se acumulan, entre anécdotas, frustraciones y momentos de vulnerabilidad, el chico encuentra en esa voz una conexión inesperada.

Lo que empieza como una casualidad termina transformándose en un vínculo tan extraño como irresistible, mientras ambos atraviesan sus propios miedos, duelos y deseos de volver a creer en los demás.

Lejos de ser solo una comedia romántica, la película habla sobre las huellas que dejan las personas que amamos y sobre cómo el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos. Con una atmósfera cálida, diálogos sinceros y dos protagonistas llenos de encanto, la historia encuentra belleza en los pequeños gestos y convierte algo tan cotidiano como un mensaje de voz en el inicio de una conexión capaz de cambiarlo todo.

Además, la película funciona como una verdadera carta de amor a las historias que marcaron a toda una generación. Así, a lo largo de la trama se encuentran grandes alusiones a clásicos como "Tienes un email" o "Diario de una pasión" que no aparecen solo como un guiño para los fanáticos del género, sino también para reforzar algunas de las ideas que atraviesan el relato.

Así como aquellas películas exploraban distintas formas de conectar con otra persona, esta encuentra en la tecnología un puente inesperado entre dos almas que atraviesan momentos difíciles.

La historia también reflexiona sobre la manera en que el duelo transforma los vínculos y sobre cómo, incluso después de una pérdida, pueden surgir nuevas conexiones capaces de darle un sentido diferente a la vida cotidiana, así como lo hacían Hazel y Augustus en "Bajo la misma estrella".

En ese camino, los mensajes de voz se convierten en mucho más que una herramienta de comunicación: son un refugio para el recuerdo, una forma de mantener viva la presencia de quienes ya no están y, al mismo tiempo, una puerta abierta hacia quienes todavía pueden cambiar nuestro destino.

Reparto de "Mensajes de voz para Isabelle"

Zoey Deutch como Jill

Nick Robinson como Wes

Ciara Bravo como Isabelle