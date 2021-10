Las cosas por limpiar se estrenó el 1 de octubre en la plataforma de streaming y desde hace dos semanas viene escalando entre las 10 producciones más populares en Netflix Argentina. La serie de 10 capítulos está basada en la autobiografía Maid: hard work, low pay, and a mother´s will to survive (Sirvienta: trabajo duro, sueldo bajo y la voluntad de una madre de sobrevivir) de Stephanie Land y es protagonizada por Margaret Qualley.

.

¿De qué se trata "Las cosas por limpiar"?

El libro en el que está basada la serie no tardó en convertirse en un best seller, llegó a formar parte de las listas de las publicaciones más vendidas en los diarios New York Times y el Washington Post.

La historia sigue la vida de Alex (Qualley), una joven que escapó de su casa junto con su hija Maddie (Rylea Nevaeh Whittet) y acude a servicios sociales en busca de ayuda. Allí encuentra trabajo como empleada doméstica para solventar los gastos de ella y su hija mientras debe luchar legalmente contra Sean (Nick Robinson), su esposo maltratador, por la custodia completa de la pequeña de tres años.

El objetivo principal de Alex es conseguir un comprobante que la habilite para solicitar un préstamo y así comprar una casa para que ella y su hija vivan tranquilas y felices. Sin embargo, ella deberá lidiar con la falta de ayudas sociales, con el sistema judicial que no cree que su ex esposo la acosa y con sus propios padres que complican la situación.

Las cosas por limpiar: reparto

La joven no cuenta con dinero ni familia que pueda protegerla, llegó a asistir a la universidad para convertirse en escritora, pero quedó embarazada. La madre de Alex es Paula, una artista con transtorno bipolar interpretada por Andie McDowell, que en la vida real es madre de Margaret Qualley.

Según trascendió, McDowell se basó en su propia madre que fue diagnósticada con esquizofrenia para construir a su personaje. En cuanto al padre de Alex, Hank (Billy Burke) queda afuera gran parte del relato porque la memoria de la violencia en el pasado no se borra.

.

Decidida a luchar por su hija, conseguirá un trabajo para limpiar casas con horarios severos y un sueldo miserable. Además ella deberá poner de su bolsillo el dinero para adquirir los artículos de limpieza que necesita. También deberá sufrir el temor constante de perder su empleo por situaciones banales como el mal humor de la dueña de casa o si llega cinco minutos tarde.

La serie es una creación de Molly Smith Metzer y está basada en la autobiografía de Stephanie Land, ella en la vida real siempre quiso ser escritora. Empezó a escribir sobre sus experiencias limpiando casas en un blog titulado Maid: hard work, low pay and a mother's will donde además cuenta cómo llevó adelante su embarazo y sus vivencias en un ambiente familiar violento. El libro best seller vio la luz en 2019.