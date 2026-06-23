Una clásica comedia con Jack Black se va de Netflix: hasta cuándo se la puede ver

En una nueva renovación de su catálogo, Netflix Argentina le dice adiós a una de las clásicas comedias de los 2000 protagonizada por Jack Black, que con los años se volvió sin dudas una de las predilectas del público a la hora de desconectar y salir de la rutina.

Se trata de "Escuela de Rock", la historia de Richard Linklater que no solo cambió la forma de ver la asignatura música en los colegios, sino también la manera en que el cine retrata la educación, la creatividad y el vínculo entre docentes y alumnos.

¿De qué va "Escuela de Rock", la comedia con Jack Black que deja Netflix en unos días?

¿De qué va "Escuela de Rock", la comedia con Jack Black que deja Netflix en unos días?

Con su estilo descontracturado y su enfoque centrado en la pasión por el arte, la película se convirtió en un clásico dosmilero que sigue vigente entre el público que la elige una y otra vez para revivir su espíritu rebelde y divertido.

Acá nos encontramos con la historia de Dewey Finn, un guitarrista frustrado que, tras ser expulsado de su banda, atraviesa un mal momento y se ve obligado a reinventarse para poder sostener su vida. Es ahí cuando una oportunidad inesperada le cambia el panorama: hacerse pasar por su compañero de piso para ocupar un puesto como profesor suplente en una escuela de alto prestigio, dando clases de distintas materias, entre ellas matemáticas.

Al llegar, descubre en sus pequeños alumnos el futuro de la música y la oportunidad única de volver a brillar en los escenarios. Es ahí que decide enseñarles los atributos y la magia de los grandes artistas de la historia, con el fin de crear una banda que le permita competir en un concurso. A partir de ese momento, una cadena de mentiras, enredos y el cariño que va construyendo con los chicos lo ayudan a encontrar el verdadero sentido de su vida.

Lo interesante es cómo la película sostiene su ritmo sin perder frescura, apoyándose en la energía de sus escenas y en la dinámica entre el profesor y sus alumnos.

A través de situaciones caóticas, ensayos improvisados y vínculos que se fortalecen con el tiempo, se instala una mirada donde el arte aparece como una herramienta de cambio y escape frente a la rutina, ideal incluso para los que no son amantes de los musicales. La película deja la plataforma el 1 de julio, por lo que aun quedan algunos días para volver a verla.

Reparto de "Escuela de Rock"

Jack Black como Dewey Finn

Mike White como Ned Schneebly

Joan Cusack como Directora Mullins

Miranda Cosgrove como Summer Hathaway

Kevin Alexander Clark como Freddy Jones

Rivkah Reyes como Katie

Sarah Silverman como Patty Di Marco