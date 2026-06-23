No dormís nunca más: el inquietante documental que arrasa en Netflix

Los documentales basados en hechos reales suelen despertar un interés especial entre los usuarios de Netflix Argentina, sobre todo cuando detrás de la historia se esconden situaciones difíciles de creer. Con relatos que combinan misterio, testimonios y una reconstrucción minuciosa de los acontecimientos, este tipo de producciones suelen convertirse rápidamente en tema de conversación.

Ese es el caso de "Instinto maternal", un documental que logró ubicarse entre los contenidos más vistos de la plataforma gracias a una historia tan impactante como inquietante. A través de testimonios, reconstrucciones y una serie de revelaciones, la producción mantiene la atención del espectador mientras profundiza en un caso que generó conmoción y repercusión en Estados Unidos.

¿De qué se trata "Instinto maternal", el documental que estremece a los usuarios de Netflix?

¿De qué se trata "Instinto maternal", el documental que estremece a los usuarios de Netflix?

Esta producción que acaba de aterrizar en Netflix reconstruye la historia de Taylor Parker, una mujer que durante meses construyó una red de mentiras alrededor de un supuesto embarazo, mientras intentaba sostener ante familiares y conocidos una realidad que no existía. Lo que parecía ser una situación personal compleja terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años, dejando una profunda huella en una pequeña comunidad de Texas.

A través de testimonios de familiares, amigos, periodistas e investigadores de archivos, el documental reconstruye paso a paso cómo se desarrollaron los acontecimientos. A medida que avanza el relato, comienzan a salir a la luz las contradicciones, los engaños y las señales que fueron apareciendo en el entorno de Taylor, aunque pocos podían imaginar el desenlace que tendría la historia.

Con una narración atrapante y una reconstrucción detallada de los hechos, la producción mantiene la tensión de principio a fin. Cada nuevo testimonio aporta una pieza diferente a un rompecabezas inquietante que permite comprender cómo una serie de mentiras terminó derivando en hechos que conmocionaron a toda una comunidad.

El documental aborda el caso real que sacudió a Estados Unidos en 2020. Según determinó la investigación, Taylor Parker fingió estar embarazada durante meses y terminó cometiendo dos crímenes para sostener esa mentira. La brutalidad de los hechos, sumada a las circunstancias que rodearon el caso, generó una enorme repercusión mediática y convirtió esta historia en una de las más estremecedoras de los últimos años.