Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 24 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
¿LA VISTE?

Netflix: la serie española llena de misterio que conquista a fans del suspenso

Con una historia marcada por secretos, tensiones y giros inesperados, este thriller de pocos capítulos se convirtió en una de las propuestas más atrapantes del catálogo de Netflix.

CLederer
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Las series de suspenso españolas encontraron en Netflix Argentina un espacio ideal para cautivar a los espectadores con historias cargadas de tensión, misterios y personajes que esconden más de lo que muestran. En esta oportunidad, una aparente estadía en un exclusivo destino turístico se convierte en el escenario de un hecho que altera por completo la tranquilidad del lugar.

Se trata de "Oasis", un thriller que arranca con la desaparición de una joven dentro de un lujoso complejo vacacional. A partir de ese momento, huéspedes y trabajadores quedan envueltos en una investigación que saca a la luz secretos, conflictos y situaciones inesperadas, en una trama que mantiene la intriga hasta el final.

¿De qué va "Oasis", la serie que lidera el top 10 de Netflix?

¿De qué va "Oasis", la serie que lidera el top 10 de Netflix?

¿De qué va "Oasis", la serie que lidera el top 10 de Netflix?

"Oasis" arranca en un exclusivo complejo vacacional donde todo parece estar preparado para unas vacaciones perfectas. Sin embargo, la desaparición de una adolescente cambia por completo el clima del lugar y convierte ese escenario paradisíaco en un espacio lleno de tensión, sospechas y preguntas sin respuesta. Lo que parecía una simple estadía de lujo comienza a revelar que muchos de los que están allí esconden secretos que preferirían mantener lejos de la mirada de los demás.

Entre los protagonistas se encuentran Helena, una joven empleada del resort que conoce de cerca el funcionamiento del lugar, y Dani, un huésped que llega para disfrutar de unos días de descanso junto a su familia. Ambos quedan atravesados por la desaparición de Celia, una chica vinculada a una de las familias más influyentes del complejo. A medida que pasan los días, sus vidas comienzan a cruzarse con una investigación que se vuelve cada vez más compleja y que los obliga a cuestionar todo lo que creían saber sobre quienes los rodean.

Con el correr de los episodios, las diferencias entre empleados y huéspedes, las relaciones familiares y los conflictos personales empiezan a ocupar un lugar central en la historia. Cada personaje parece guardar algo, y cada nueva revelación cambia la forma de entender lo ocurrido. Entre sospechas, alianzas inesperadas y situaciones que se vuelven cada vez más peligrosas, la serie construye un thriller que mantiene la intriga constante mientras explora cómo una tragedia puede sacar a la luz lo mejor y lo peor de cada persona.

Reparto de "Oasis"

  • Ana Garcés como Helena
  • Tomy Aguilera como Dani
  • Victoria Kantch como Celia
  • Clara Galle como África
  • Nira Osahia como Amaia
  • Martí Cordero como Bruno
  • Jorge López como Mario
  • Najwa Nimri como Jazmín
  • Carlos Scholz como Óscar
  • Ainhoa Santamaría como Reyes
  • Miguel Ángel Silvestre como David
  • Itziar Atienza como Marta
  • Javier Morgade como Nico

    • Esta nota habla de:
    1
    "¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
    Noticias

    "¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

    2
    La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
    Noticias

    La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

    3
    Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
    Noticias

    Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

    4
    El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
    Noticias

    El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

    5
    Rodrigo De Paul le dedicó un romántico mensaje a Tini Stoessel tras la victoria de Argentina: "Con vos es más lindo"
    Noticias

    Rodrigo De Paul le dedicó un romántico mensaje a Tini Stoessel tras la victoria de Argentina: "Con vos es más lindo"

    Últimas noticias de Netflix