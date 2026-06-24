Netflix: la serie española llena de misterio que conquista a fans del suspenso

Las series de suspenso españolas encontraron en Netflix Argentina un espacio ideal para cautivar a los espectadores con historias cargadas de tensión, misterios y personajes que esconden más de lo que muestran. En esta oportunidad, una aparente estadía en un exclusivo destino turístico se convierte en el escenario de un hecho que altera por completo la tranquilidad del lugar.

Se trata de "Oasis", un thriller que arranca con la desaparición de una joven dentro de un lujoso complejo vacacional. A partir de ese momento, huéspedes y trabajadores quedan envueltos en una investigación que saca a la luz secretos, conflictos y situaciones inesperadas, en una trama que mantiene la intriga hasta el final.

¿De qué va "Oasis", la serie que lidera el top 10 de Netflix?

¿De qué va "Oasis", la serie que lidera el top 10 de Netflix?

"Oasis" arranca en un exclusivo complejo vacacional donde todo parece estar preparado para unas vacaciones perfectas. Sin embargo, la desaparición de una adolescente cambia por completo el clima del lugar y convierte ese escenario paradisíaco en un espacio lleno de tensión, sospechas y preguntas sin respuesta. Lo que parecía una simple estadía de lujo comienza a revelar que muchos de los que están allí esconden secretos que preferirían mantener lejos de la mirada de los demás.

Entre los protagonistas se encuentran Helena, una joven empleada del resort que conoce de cerca el funcionamiento del lugar, y Dani, un huésped que llega para disfrutar de unos días de descanso junto a su familia. Ambos quedan atravesados por la desaparición de Celia, una chica vinculada a una de las familias más influyentes del complejo. A medida que pasan los días, sus vidas comienzan a cruzarse con una investigación que se vuelve cada vez más compleja y que los obliga a cuestionar todo lo que creían saber sobre quienes los rodean.

Con el correr de los episodios, las diferencias entre empleados y huéspedes, las relaciones familiares y los conflictos personales empiezan a ocupar un lugar central en la historia. Cada personaje parece guardar algo, y cada nueva revelación cambia la forma de entender lo ocurrido. Entre sospechas, alianzas inesperadas y situaciones que se vuelven cada vez más peligrosas, la serie construye un thriller que mantiene la intriga constante mientras explora cómo una tragedia puede sacar a la luz lo mejor y lo peor de cada persona.

Reparto de "Oasis"

Ana Garcés como Helena

Tomy Aguilera como Dani

Victoria Kantch como Celia

Clara Galle como África

Nira Osahia como Amaia

Martí Cordero como Bruno

Jorge López como Mario

Najwa Nimri como Jazmín

Carlos Scholz como Óscar

Ainhoa Santamaría como Reyes

Miguel Ángel Silvestre como David

Itziar Atienza como Marta

Javier Morgade como Nico