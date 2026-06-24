La película de ciencia ficción con Tom Holland que se va de Netflix: últimas horas para verla

Netflix Argentina continúa renovando su catálogo de manera constante, incorporando nuevas series y películas, pero también despidiéndose de algunas producciones que lograron ganarse un lugar entre los suscriptores. En esta ocasión, una llamativa aventura de ciencia ficción protagonizada por dos reconocidas estrellas de Hollywood tiene los días contados dentro de la plataforma.

Se trata de "Chaos Walking", una película protagonizada por Tom Holland y Daisy Ridley que pronto abandonará el catálogo el 30 de junio. Ambientada en un futuro distópico, la historia sigue a un joven que vive en un planeta donde los pensamientos pueden verse y escucharse, hasta que la llegada de una misteriosa mujer pone en duda todo lo que creía saber sobre el mundo que lo rodea.

¿De qué va "Chaos Walking", la película con Tom Holland que deja Netflix pronto?

¿De qué va "Chaos Walking", la película con Tom Holland que deja Netflix pronto?

Esta producción nos transporta a un futuro extraño y hostil donde Todd Hewitt vive en un planeta llamado Nuevo Mundo, un lugar en el que no existen los secretos porque todos los pensamientos de los hombres se manifiestan de forma visible y audible a través de un fenómeno conocido como "Ruido".

Acostumbrado a crecer rodeado únicamente de hombres y creyendo que conoce toda la verdad sobre el mundo en el que vive, la rutina de Todd cambia por completo cuando se cruza con alguien que parece imposible de encontrar en ese lugar.

Esa persona es Viola Eade, una joven que llega tras sufrir un accidente espacial y cuya presencia despierta todo tipo de interrogantes. A diferencia de los demás habitantes del planeta, ella no emite ruido, algo que desconcierta profundamente a Todd y despierta el interés de quienes controlan la comunidad.

A medida que comienzan a conocerse, ambos se ven obligados a escapar y emprender un viaje lleno de peligros mientras intentan descubrir qué ocurrió realmente en ese mundo y por qué tantas cosas les fueron ocultadas.

Durante su recorrido, deberán enfrentarse al poderoso alcalde Prentiss, un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener el control sobre la población y conservar los secretos que esconde el planeta.

Entre persecuciones, revelaciones inesperadas y situaciones límite, la película construye una aventura de ciencia ficción que combina acción, misterio y supervivencia, mientras sus protagonistas descubren que la verdad sobre Nuevo Mundo es mucho más compleja de lo que imaginaban.

Reparto de "Chaos Walking"

Tom Holland como Todd Hewitt

Daisy Ridley como Viola Eade

Mads Mikkelsen como Alcalde David Prentiss

Nick Jonas como Davy Prentiss Jr.

David Oyelowo como Aaron

Cynthia Erivo como Hildy

Ray McKinnon como Ben Moore

Demián Bichir como Ben (Mayor en el asentamiento)