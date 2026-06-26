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Viernes, 26 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
ÚLTIMA OPORTUNIDAD

Si te gustó "Obsesión", no podés perderte este retorcido thriller que se va de Netflix en pocos días

Esta película, con tintes psicológicos y una historia inquietante, tiene fecha de salida de Netflix y podrá verse solo por tiempo limitado.

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Como es sabido, Netflix es una plataforma que posee una inmensa cantidad de títulos de todos los géneros y estilos, que se actualiza semana a semana.

Así como suma nuevas producciones de forma permanente, también hay otras que abandonan el catálogo y que, en muchos casos, representan una última oportunidad para los suscriptores.

En este contexto, la plataforma confirmó que "Peligrosa compañía", un film estrenado en 2011, dejará de estar disponible el próximo 30 de junio.

Su trama guarda similitudes con "Obsesión", la película que actualmente se encuentra en cartelera y genera gran repercusión, por lo que es una buena opción para quienes disfrutan del thriller y el drama psicológico.

Netflix: ¿De qué trata "Peligrosa compañía"?

La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "Mientras trata de acostumbrarse a su primer año de universidad, Sara sospecha que su compañera de habitación, Rebecca, empieza a obsesionarse con ella".

La historia sigue a una joven que se obsesiona con su compañera de cuarto y hará lo imposible para permanecer en su vida.&nbsp;
La historia sigue a una joven que se obsesiona con su compañera de cuarto y hará lo imposible para permanecer en su vida. 

La historia sigue a Sara Matthews, interpretada por Minka Kelly, una joven que inicia su vida universitaria y decide compartir habitación con Rebecca Evans, personaje a cargo de Leighton Meester. 

En un comienzo, la convivencia entre ambas parece ser ideal: comparten experiencias, generan confianza y construyen una relación cercana.

Sin embargo, con el correr del tiempo, la situación empieza a tomar un giro inquietante. Rebecca desarrolla una obsesión cada vez más marcada por su compañera, lo que desencadena una serie de comportamientos cada vez más extremos. 

Con el objetivo de mantener ese vínculo, comienza a intervenir en la vida de Sara, alejando cualquier elemento o persona que considere una amenaza.

"Peligrosa compañía" dejará de estar disponible desde el 30 de junio en Netflix.&nbsp;
"Peligrosa compañía" dejará de estar disponible desde el 30 de junio en Netflix. 

"Peligrosa compañía" se presenta como un thriller psicológico que busca sostener el interés a través de situaciones inesperadas y giros narrativos. 

Si bien no se trata de una producción destacada dentro del género, resulta una alternativa válida para quienes buscan una historia entretenida y con momentos de tensión.

Con fecha de salida confirmada, el film estará disponible en Netflix solo hasta el martes 30 de junio, lo que lo convierte en una opción para ver antes de que deje definitivamente la plataforma.

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