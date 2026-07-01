Netflix quita de su catálogo la película que le dio el Oscar a Cillian Murphy

Hay películas que, incluso después de haber arrasado en los cines y llevado premios por todo el mundo, siguen encontrando nuevos espectadores gracias al streaming. Esa es justamente una de esas historias que vale la pena ver al menos una vez, no solo por su nivel de producción, sino también por la manera en que logra mantener la tensión y atrapar al espectador durante más de tres horas.

Ahora, quienes todavía la tienen pendiente deberán apurarse. "Oppenheimer" de Christopher Nolan, la multipremiada producción que le dio a Cillian Murphy el Oscar, dejará de formar parte del catálogo de Netflix Argentina, por lo que quedan pocos días para disfrutar de una de las películas más comentadas y reconocidas de los últimos años, inspirada en uno de los inventos más determinantes y complejos del siglo XX.

¿De qué se trata "Oppenheimer", la película que brilló en festivales y en pocos días será eliminada de Netflix?

¿De qué se trata "Oppenheimer", la película que brilló en festivales y en pocos días será eliminada de Netflix?

Inventos que revolucionaron la historia mundial y, a su vez, contribuyeron a la supervivencia y al bienestar de la humanidad, existen muchos. En áreas como la salud, la tecnología o la ciencia, miles de nombres se convirtieron en hitos y sinónimos de innovación, valentía y transformación.

Así, otros tantos apellidos y creaciones fueron fuente de polémica y debate por el impacto, a veces decisivo y otras profundamente controversial, en el desarrollo de la humanidad.

Ese último caso es el de Robert Oppenheimer, un físico teórico que quedó en el centro de uno de los proyectos más importantes del siglo XX, en plena Segunda Guerra Mundial. Fue una figura clave en el desarrollo de la bomba atómica, un avance científico que surgió en un contexto de máxima tensión global y que terminó por redefinir el poder militar y político a nivel internacional.

Su nombre quedó asociado a un punto de quiebre en la relación entre ciencia y decisiones humanas. Su trabajo estuvo vinculado al Proyecto Manhattan, una iniciativa que cambió para siempre el rumbo de la humanidad y abrió un debate profundo sobre los límites de la ciencia, el poder y sus consecuencias en el mundo moderno.

Décadas después, su figura volvió a estar en el centro de la conversación gracias al cine. La película protagonizada por Cillian Murphy retoma ese momento histórico para reconstruir no solo los hechos, sino también el dilema interno de su protagonista, en medio de un contexto atravesado por decisiones que marcaron el destino global.

Más allá de su magnitud, lo que destaca es su puesta en escena: una construcción visual y sonora de enorme impacto, donde cada encuadre parece pensado para acercar al espectador a la tensión interna de los personajes. Los efectos, el uso del color y la composición de los planos acompañan una narración que, pese a su duración, nunca pierde ritmo. El nivel de drama justo la vuelve sorprendentemente llevadera y atrapante, de esas que invitan a seguir mirando sin pausa.





Uno de los recursos más comentados es la forma en la que se construye el sonido, con momentos que resultan casi ensordecedores y generan una sensación física en el espectador. Incluso referencias visuales cargadas de simbolismo, como la alusión al cuadro de San Martín, refuerzan esa idea de peso histórico, de prócer y decisión irreversible. Todo contribuye a una experiencia cinematográfica que no solo cuenta una historia, sino que la hace sentir.

Ahora, con su llegada al streaming y su pronta salida de Netflix, el film vuelve a captar la atención del público, que tiene los últimos días para revisitar una de las producciones más comentadas y premiadas de los últimos años, reconocida por su intensidad narrativa y su mirada sobre uno de los episodios más complejos de la historia contemporánea. Estará disponible hasta el 6 de julio.