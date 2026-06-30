El inquietante thriller de 8 episodios de Netflix que tenés que ver si te gustó "Backrooms"
Con una historia que mezcla cintas VHS, edificios cargados de secretos y fenómenos difíciles de explicar, esta miniserie construye una atmósfera de terror psicológico y misterio que recuerda al inquietante clima de los Backrooms y atrapa desde el primer episodio.
Dentro del catálogo de Netflix Argentina hay series que, aunque ya llevan un tiempo disponibles, siguen siendo una de las mejores opciones para los que disfrutan del suspenso y el terror psicológico. Entre las múltiples opciones hay una de apenas ocho episodios, del mismo estilo que "Backrooms" que logra construir una historia inquietante mezclando misterio, fenómenos sobrenaturales y una tensión constante.
"Archivo 81" está inspirada en un exitoso podcast de terror y toma esa premisa para desarrollar un relato donde la investigación de un extraño caso va revelando secretos cada vez más perturbadores. A medida que avanza la historia, el thriller incorpora elementos sobrenaturales y un clima opresivo que convierte a la serie en una propuesta ideal para quienes buscan una maratón intensa y cargada de misterio.
¿De qué se trata "Archivo 81", la inquietante serie de Netflix que podés terminar en una tarde?
Dan Turner trabaja recuperando y preservando viejas grabaciones de video, un oficio tan particular como solitario. Todo cambia cuando acepta el encargo de restaurar una serie de cintas VHS que sobrevivieron a un incendio. A medida que logra reconstruirlas, empieza a conocer a Melody Pendras, una joven documentalista que, años atrás, se había instalado en el enigmático edificio Visser para investigar a sus habitantes sin imaginar que terminaría involucrada en algo mucho más oscuro.
Con cada cinta que vuelve a la vida, Dan se siente cada vez más atrapado por lo que ve. Lo que al principio parecía una simple tarea de recopilación se transforma en una investigación propia, donde las desapariciones, los extraños rituales y los secretos que rodean al edificio empiezan a conectar con el presente de una manera inesperada. Sin darse cuenta, el archivista deja de ser un espectador y pasa a formar parte de un misterio que parece no tener explicación.
Uno de los mayores aciertos de la serie es la forma en que alterna dos épocas sin perder el ritmo. Mientras Dan reconstruye el material en el presente, el espectador acompaña a Melody en todo lo que vivió durante 1994, descubriendo las respuestas al mismo tiempo que él. La ambientación noventera, el uso de las cintas encontradas y una atmósfera cada vez más inquietante hacen que la tensión crezca capítulo tras capítulo, convirtiéndola en una serie difícil de abandonar una vez que empieza.
Reparto de "Archivo 81"