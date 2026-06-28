La miniserie sudafricana inspirada en una historia real que rompe récords en Netflix

Netflix Argentina volvió a poner en el centro de la conversación a una de sus producciones más comentadas del momento. Se trata de una serie que, bajo el título "El Polígamo", escaló rápidamente en el ranking de la plataforma y generó impacto por la forma en la que aborda una historia inspirada en hechos reales, donde los vínculos afectivos y las reglas de una comunidad particular se ven completamente desbordados.

La producción, de origen sudafricano, explora una dinámica familiar poco convencional que rompe con lo establecido y expone tensiones profundas dentro de un entorno cerrado. Entre relaciones múltiples, conflictos personales y secretos que empiezan a salir a la luz, la serie construye un relato intenso que incomoda y atrapa a la vez.

"El Polígamo" en Netflix: de qué va la serie que fue furor durante semanas

"El Polígamo" en Netflix: de qué va la serie que fue furor durante semanas

La historia se centra en Jonasi Gomora, un empresario que construyó su imperio a base de ambición pero que, en paralelo, sostiene una vida personal cada vez más difícil de controlar. Detrás de su imagen de éxito, convive con Joyce, su esposa, una figura pública muy reconocida que intenta sostener la idea de familia perfecta mientras su entorno empieza a resquebrajarse por completo.

En ese mismo universo aparecen Matipa, una joven que irrumpe con la intención de abrirse camino dentro del círculo de los Gomora, y Mpumi junto a Menzi, dos presencias cercanas que empiezan a cuestionar y tensionar todo lo que ocurre puertas adentro. A medida que las relaciones se cruzan y los límites se desdibujan, la serie muestra cómo ese equilibrio aparente se rompe, dejando al descubierto vínculos atravesados por el deseo, la traición y la necesidad constante de sostener una fachada.

Lo que al principio parece una vida acomodada termina transformándose en un escenario de conflictos emocionales, donde cada personaje queda atrapado entre lo que muestra hacia afuera y lo que realmente ocurre en su intimidad. La tensión crece a partir de esas decisiones que se acumulan en silencio, hasta volver imposible sostener la versión idealizada de esa familia.

Reparto de "El polígamo"