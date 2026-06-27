Dura menos de dos horas y hace reír a todos: la irreverente comedia con John Cena que arrasa en Netflix

Netflix acaba de estrenar una película de menos de dos horas de duración que es ideal para ver en un fin de semana. Rápidamente se posicionó entre los títulos más vistos del momento.

Apta para mayores de 16 años debido a sus escenas con lenguaje inapropiado y contenido no apto para menores, promete hacer reír a los usuarios con su humor "picante" e "irreverente".

Fue dirigida por Matt Spicer y está protagonizada por el exluchador profesional John Cena. Eric André y Michelle Monaghan completan el elenco principal de la producción.

Cuál es la película que tenés que ver en Netflix y de qué trata





Se trata de "Hermanito", una película de comedia de 1 hora y 40 minutos de duración. De origen estadounidense, llegó a Netflix hace apenas unas horas, oficialmente el viernes 26 de junio.

"Un agente de bienes raíces lo tiene todo: una carrera exitosa, una familia cariñosa, un Porsche (el auto) impecable... Pero nada escapa al terremoto de su excéntrico 'hermanito'", indica la sinopsis oficial.

El protagonista de la historia es Rudd, un agente de bienes raíces que parece tener seres queridos perfectos, un gran trabajo y una vida tranquila.

"Hermanito" es la película que podés ver en Netflix.

Sin embargo, toda la paz que parece haber a su alrededor se desmorona cuando reaparece en su vida Marcus, un 'hermano' que conoció en un programa "Hermano mayor-Hermano menor" y a quien no vio en años.

Además de ofrecer una historia con momentos muy divertidos y caóticos, también presenta a una dupla cómica que se llevó los elogios y las risas de la audiencia, incluso a pesar de que la crítica no la acompañó del todo.

Si buscás un título entretenido para ver, esta película es ideal, ya que cuenta con un mensaje sumamente positivo sobre la importancia de la familia y los vínculos, tanto en las buenas como en las malas.